Elton John y Britney Spears estrenan video hecho en la Ciudad de México

Elton John y Britney Spears están encantados de lanzar el video de una de las canciones más importantes de 2022 y el gran éxito de las listas de éxitos, Hold Me Closer.

De acuerdo con un comunicado, dicha melodía encarna en el modelo perfecto de un himno que pone a bailar a cualquiera.

(FOTO: ESPECIAL)

El video cuenta con impresionantes e íntimos pasos de baile de principio a fin filmados a lo largo de la vibrante y colorida Ciudad de México.

“El video es el acompañamiento perfecto para la letra de la canción, mientras la coreografía encapsula algunas de las emociones humanas más sentidas.

“Los hermosos y delicados movimientos encarnan sin esfuerzo el abrazo humano, capturando bellamente un inconmensurable sentimiento de intimidad tan ausente del mundo a través de la agitación y el caos de los últimos tiempos”, menciona la misiva.

(FOTO: ESPECIAL)

La galardonada directora, Tanu Muiño fue contratada para darle vida al video, quien es mejor conocida por su impresionante repertorio de videos musicales de renombre como "Montero" de Lil Nas X, "As It Was" de Harry Styles, "Up" de Cardi B, "Fleabag" de Yungblud, "Rumors" de Lizzo y más.