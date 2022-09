Eliseo Robles podría hacer un dueto con Pepe Aguilar

Previo a su presentación, el cantante de música norteña, Eliseo Robles, ofreció una rueda de prensa en donde adelantó que podría hacer un dueto con Pepe Aguilar, aunque dijo que todavía no es oficial, espera que si se concrete, pues le ante la cercanía que tuvo con su padre, Antonio Aguilar le gustaría hacer la colaboración.

“Les voy a adelantar tantito, aunque todavía no está confirmado, estamos por hacer un dueto con Pepe Aguilar y espero que si se haga, su papá fue muy amigo mío”.

El autonombrado, “leyenda de la música” dijo que hizo un dueto con el exvocalista de la Banda el Recodo, “El Mimoso” y con otros artistas, aunque la pandemia del COVID-19 los obligó a suspender toda actividad, él continuó con algunos proyectos, “no perdió el tiempo”, pues recordó que a lo largo de su carrera son 130 grabaciones las que ha hecho.

“Estamos ahorita reponiéndonos, después de muchos meses sin trabajar, de estar guardados por la pandemia y ya venimos librando ese problema y yo no perdí el tiempo, hice vídeo, hice dueto con varios cantantes y hay vamos saliendo gracias a Dios”.

Los medios de comunicación le preguntaron sobre su presentación en el Coliseo Centenario y su opinión sobre las nuevas generaciones de la música norteña, entre ellos Los Dos Carnales, a lo que el intérprete manifestó:

“Hablando a plata limpia me da mucho gusto que sigan haciendo nuestra música norteña, pues como ya se ha sabido se han salido varios elementos buenos, ejemplos de nuestra música y pues no queremos dejarla sola y qué bueno que las nuevas generaciones como estos muchachos (Los Dos Caranales) y pues los felicito, pero hay una cosa muy importante, no más que no sé desvíen que tolere todo, en el camino porque a veces es medio fastidioso y se aburre uno y luego ‘larga la pala’ como decimos en el rancho, que aguantan las malas, malas y las buenas”.

Sobre la posibilidad de hacer alguna colaboración con los originarios de San Pedro de las colonias, Coahuila, Eliseo Robles manifestó que si lo invitan, lo haría.

Por último, manifestó que, su tiene agenda hasta el cierre del año, tanto México como en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, Mexicali y Tijuana.