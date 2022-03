Elías Chiprut, integrante de Mercurio, ofrece disculpas a Sasha Sokol por sus declaraciones

Fue hace un par de días cuando a través de una entrevista con Yordi Rosado, el productor mexicano, Luis de Llano confesó haber sostenido una relación con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39.

Ante estas declaraciones, la cantante de 50 años confesó que en efecto había salido con Luis de Llano cuando aún era menor de edad durante 4 años: “Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizar para eximir su responsabilidad en los hechos”, escribió en redes sociales Sasha Sokol.

Tras esto y denunciar el abuso que había sufrido por parte del mexicano cuando era apenas una niña, diversas personalidades del espectáculo mostraron su apoyo ante las palabras de la cantante y tacharon las acciones del productor.

Sin embargo, las declaraciones de Elías Chiprut en torno a este caso no parecieron haberle agradado al público, tachando al integrante de Mercurio de misógino y machista.

Todo comenzó cuando durante una rueda de prensa de la banda, un reportero le preguntó a Elías sobre este tema, y el cantante, con el rostro un tanto desencajado, respondió: “De lo de Sasha Sokol no podemos saber, no fuimos el condón de Luis de Llano”.

Ante esta respuesta tan controversial, el reportero reprobó la actitud del integrante de Mercurio, ante esto Elías comentó que en realidad su pregunta estaba fuera de lugar, ya que no tenía porque preguntarle a ellos, ya que nunca supieron que era lo que pasaba en Timbiriche en ese momento:

“Es un poco tendenciosa la pregunta más bien, no que esté cargada de misoginia, simplemente cómo vamos a tener idea de algo que pasó en Timbiriche si aquí no hay ningún miembro de Timbiriche, entonces pedirle su opinión a alguien que desconoce o simplemente no puede saber se me hace absurdo”.

(FOTO: ARCHIVO/ESPECIAL)

Por supuesto estas declaraciones causaron un sin fin de reacciones negativas entre el público, calificando la respuesta de Elías como machista y misógina: “Qué comentarios tan más desafortunado”, “Un comentario sumamente machista”, “Ojalá eso nunca le pase a mujeres de su familia”.

Ante esta ola de ataques y críticas, el integrante de Mercurio decidió utilizar sus redes sociales, y a través de Twitter decidió pedir disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas y en especial para la cantante Sasha Sokol:

“Quiero pedir disculpas sinceras a todas las personas que pudieron haber resultado ofendidas por el comentario que hice. Porque después de todo aunque no haya sido mi intención lastimar a nadie, respeto a quienes lo puedan considerar insensible o con falta de tacto”.

“Sasha querida, no tengo el placer de conocerte pero te pido mis más sentidas disculpas si lo que dije te pudo haber causado cualquier tipo de agravio o malestar; jamás fue mi intención. Te admiro y respeto tu valentía y fortaleza y sobre todo el valor que le das a otras personas que viven situaciones similares”, escribió a través de un comunicado.

Para finalizar con sus declaraciones, el integrante del grupo Mercurio informó que sus declaraciones habían sido mal interpretadas y sacadas de contexto, informando que en realidad lo que él quería dar entender es cómo algunos medios utilizaban esas preguntas solo para “amarrar navajas”.

“Mi respuesta responde algo más profundo y es la frustración de ver cómo algunos medios solo buscan crear conflictos con personas que nada tienen que ver y que buscan este tipo de interacciones solo para manipular a las personas, solo para generar conversaciones y por supuesto, vistas”.