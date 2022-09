Elevan 'gestores' costo de legalizar 'chocolates'

- Aunque el trámite para la regularización de vehículos de procedencia extranjera no debiera pasar de cinco mil pesos, ciudadanos han señalado que les cuesta el doble debido a que organizaciones y "gestores" han aprovechado la saturación de citas en el Registro Público Vehicular (Repuve).

Leticia Castaño Orozco, administradora local de Recaudación de Rentas en Torreón, dijo que los vehículos de procedencia extranjera no son un tema que directamente atienda el gobierno estatal, sino que corresponde al Repuve del gobierno federal, de forma que la oficina a su cargo colabora en tener un módulo en el que se expiden las placas, pero después de que ya se dio el proceso de regularización del Repuve.

"Sí se maneja que hay abusos en los cobros por supuestos gestores pero son amorfos, hace un mes hubo un operativo que hice yo personalmente en ese sentido, se habla del coyotaje y de supuestos gestores", explicó, "en el Repuve, en realidad, no se da dinero, se paga en línea su regularización y en línea paga sus placas, en los módulos no reciben el dinero, pero la gente, en su desesperación, porque no alcanza la cita, paga a estos gestores para que le den una supuesta cita que nunca le llega".

Refirió que el costo para la regularización es de dos mil 500 pesos y dos mil 500 por las placas, en total son cinco mil pesos y el vehículo sale regularizado con placas.

"No necesita nada más si usted puede acceder a la cita", expresó. En este sentido, indicó que es donde se ha presentado la problemática, pues el sistema se satura, se cae, y los ciudadanos no pueden acceder a las citas.

Indicó que se han regularizado cuatro mil 500 unidades, que consideró muy pocas para la totalidad de vehículos procedentes de Estados Unidos que circulan por la Comarca Lagunera.

La plataforma para agendar el trámite es nacional y depende directamente del gobierno federal. Recientemente se informó que se amplió el plazo para regularizar los vehículos de procedencia extranjera, que vencía el 20 de septiembre, para pasar al 31 de diciembre.