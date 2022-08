¿El vestido que usó Taylor Swift en los VMA's 2022 era una indirecta para Kanye West? 

Fue este domingo cuando se llevó a cabo una de las ceremonias más importante de la industria, los MTV Music Awards 2022, en donde se premiaba a lo mejor de la música del año según votaciones del público.

Entre las artistas más consentidas fue sin duda Taylor Swift, quien se llevó a casa al rededor de 6 premios, entre los que se destacó Video del año, Mejor fotografía, Mejor edición y Mejor video de larga duración.

Sin embargo, su vestido lleno de brillos y diamantes no pasó desapercibido para el público, ni mucho menos para sus millones seguidores, ya que, según ellos, era muy parecido al atuendo que Swift utilizó en sus primeros VMAS, por allá del año 2009.

Y es que de acuerdo con sus fanáticos, el día de ayer se cumplían exactamente 13 años de que Kanye West la había interrumpido en pleno discurso por haber ganado Video del año por You belong with me, en donde el ex de Kim Kardashian afirmó, en plena ceremonia, que ese premio se lo merecía más Beyoncé.

Ahora, fanáticos aseguran que este vestido era una indirecta a Kanye West, asegurando que “ella seguía triunfando” a pesar de “su humillación”, además de hacer una fuerte referencia a su video musical Look What You Made Me Do, ya que utilizó un atuendo muy similar en esa ocasión.