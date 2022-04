El 'vecino' lagunero que no para

Volver a los foros de grabación para realizar las recientes temporadas de Vecinos, no les fue nada fácil a los actores de la serie y es que les falta uno, Octavio Ocaña, quien falleció el año pasado de manera sorpresiva.Dentro del elenco, figura el actor lagunero, Markin López, encargado de dar vida a "Rocko" y fue él quien habló en exclusiva con El Siglo de Torreón, de lo complicado, pero a la vez sanador fue que fue realizar la doceava entrega de Vecinos que comenzó el domingo pasado y hoy lanzará dos emisiones más por el canal Las Estrellas."Pasamos por una etapa de shock y luego fue muy terapéutico hacer las temporadas porque nos sirvieron para sanar y depurar. Fue raro regresar a grabar con uno menos", comentó vía telefónica. En el arranque de la temporada, el elenco se despide de "Benito" por medio de una llamada, simulando que él por fin se volvió un gran actor y tuvo que dejar el edificio. La escena fue muy conmovedora, tanto para el público como para los artistas, según dijo López. "Le hicimos un homenaje muy sentido a Octavio. La escena se hizo viral en redes sociales. A nosotros nos costó trabajo hacerlo. "Fue raro, pues era una combinación de despedida al amigo, pero también al personaje. Somos una familia y cuando falta uno, como Octavio, los demás entramos al quite, para con ello, unirnos más", informó.Markin compartió que la doceava temporada consta de 10 capítulos y abordará, además de los típicos conflictos vecinales, temas de actualidad, como la vacuna contra el COVID, el "home office" y otros nuevos hábitos que llegaron con la pandemia."Arrancamos con la premisa del edificio, si se vende o no. Los personajes de Laura, Luz y Raquel Garza están queriéndolo vender, es por eso que los vecinos nos unimos para que no vendan; vamos a presentar muchos temas de actualidad", mencionó. En cuanto a su personaje, Markin externó que le han salido detalles nuevos ahora que se reencontró con su madre y su pareja, papeles que recaen en Lupita Sandoval y Danny Perea, respectivamente."Se supo que 'Rocko' tiene dinero, sin embargo, no le gustan los lujos. Él es feliz con sus caguamas y el rock. Me da mucho gusto que Danny haya regresado a este proyecto", mencionó.En cuanto a la salud de César Bono, Markin informó que poco a poco se va reponiendo. "Va bien. Ya está en su casa. Si Dios quiere ya lo podremos tener pronto en las siguientes temporadas", manifestó.Por otro lado, Markin dijo que en estos días se encuentra grabando la bioserie de María Félix, sin embargo, no pudo dar detalles a fondo. "Sandra Echeverría sería María Félix. Haré un personaje que no tuvo tanto reflectores, pero sí fue muy importante en la vida de 'La Doña'".Antes de colgar, Markin compartió que se encuentra muy emocionado por los triunfos que ha tenido el Santos Laguna en sus últimos encuentros. "Ahí vamos. Va a estar bueno el encuentro de este domingo con Pachuca, lo bueno es que ya estamos dando pelea porque empezamos muy mal".