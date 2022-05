El temible 'Hulk' está de fiesta por su aniversario

Mide tres metros de altura, pesa 635 kilos y es de muy mal humor, pese a tales caracterísiticas, tiene su corazoncito.

Ese, no es otro, sino "Hulk", personaje de Marvel que acaba de llegar a los 60 años de vida en las historietas.

Conocido también como "El hombre increíble", el héroe debutó en los comics el primero de mayo de 1962, con una buena respuesta que prevelace a la fecha. Según las biografías de Marvel, el personaje fue creado por los escritores Stan Lee y Jack Kirby.

El doctor "Bruce Banner" es un hombre retraído y débil, pero cuando su adrenalina se eleva se vuelve "Hulk", un ser humanoide enorme de piel verde, corpulento y musculoso que posee una gran fortaleza física.

Pero, ¿Cómo obtiene sus tremendas habilidades el buen "Bruce"?, de acuerdo con los fallecidos Stan Lee y Kirby tras una exposición accidental a unos rayos gamma durante la detonación de una bomba experimental, "Banner" obtiene la habilidad de transformarse en "Hulk".

La fuerza del personaje varía, depende mucho del nivel de ira en el que se encuentre cuando hace la conversión.

"Bruce" y su mente han logrado presentar en diversas sagas a un "Hulk" que va de lo furioso o salvaje hasta un tranquillo guerrero y genio científico, como pudo verse en la cinta Avengers: Endgame (2019), en donde Mark Ruffalo encarnó al héroe.

(FOTO: Especial)

Mark también lo ha personificado en The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017) y Avengers: Infinity War (2018), además de unos cameos en Capitana Marvel (2019) y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021).

Previo al trabajo hecho por Ruffalo, Eric Bana y Edward Norton se volvieron "Hulk" en el cine y previamente, en TV interpretaron Bill Bixby y Lou Ferrigno a "Bruce" y Hulk", respectivamente en la serie The Incredible Hulk (1978-1982).

El éxito de dicho proyecto de la pantalla chica desarrollado por Kenneth Johnson, que en muchas ocasiones, transmitía el Canal 5, se dio porque la historia y los protagonistas, atrían a todo tipo de público, desde niños hasta abuelitos. En varias entrevistas, el fallecido Stan Lee mencionaba que

"Hulk", nació de una combinación de Frankenstein y el El Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

Cabe destacar que la coloración de "Hulk" ha variado a lo largo de la historia del personaje de Marvel, el color más usual es el verde.

"El hombre increíble" cuenta con dos frases muy características que incluso han protagonizado memes y son "¡Hulk es el más fuerte que existe!" y "¡Hulk aplasta!"

Aunque "Hulk"es muy malhumorado y solitario, siempre ha tenido un interés romántico que es "Betty Ross".

En la década de 1970, "Banner" y "Betty" casi se casaron en The Incredible Hulk número 124 (febrero de 1970).

Su amigo "Rick Jones"y su prima "She-Hulk" han acompañado a "Hulk" en varias historias, además de los hijos de éste, "Hiro-Kala" y "Skaar", y sus cofundadores del equipo de superhéroes. "Bruce Banner" ha formado parte de Los Vengadores y ayudó a formar a Los Defensores.

Su poder incontrolable lo ha llevado a entrar en conflicto con sus mismos compañeros héroes del Universo de Marvel.

"Abominación", "Hombre Absorbente", "Agamenon", "Aja" y "Devil Hulk" son sus villanos principales.

Sin duda, "Hulk" forma parte de la cultura popular. Además del cine y la TV, el héroe ha tenido bastantes caricaturas.

Se le ha visto también en videojuegos y en parques como el de Universal en Orlando, Florida en donde cuenta con su propia atracción, la cual es muy visitada cada día.

(FOTO: Especial)

En cine y TV

Estos actores se han vuelto "Hulk"

Bill Bixby era "Bruce" en la serie de TV.

...Y era Lou Ferrigno quien se volvía "Hulk" en el mismo proyecto.

Eric Bana encarnó al héroe en una cinta de 2003.

Edward Norton hizo lo mismo en un largometraje de 2008.