El Rey toca la Comarca Lagunera

A lo largo de los últimos años, el cine y el streaming han ‘revivido’ a grandes estrellas de la música, tales como Freddy Mercury, con Bohemian Rhapsody; Elton John, en Rocketman; y a la entrañable Marilyn Monroe con Blonde, interpretada por Ana de Armas.

Sin embargo, en esta prestigiosa lista hacía falta el rey de toda una generación, el gran Elvis Presley, un personaje que revolucionó el rocanrol entre los años 50 y 70 y que al día de hoy sigue siendo tan icónico y misterioso como en aquellos años.

Por esta razón, el director Baz Luhrmann (Romeo y Julieta, El Gran Gatsby y Moulin Rouge) decidió poner manos a la obra y se lanzó a preparar la cinta de Elvis, que el día de hoy se estrenará en todos los cines de la Comarca Lagunera.

Por supuesto que Baz no estará solo, para esto reunió al mejor séquito para realizar esta producción,utilizando a grandes actores como Tom Hanks, Olivia DeJonge y, contra todo pronóstico, decidió elegir a Austin Butler para ser su "nuevo Elvis", descartando a otros grandes del medio, desde Harry Styles hasta Miles Teller.

(FOTO: ESPECIAL)

LA EVOLUCIÓN DE AUSTIN

Para muchos, Austin podría ser considerado como "un nuevo talento", sin embargo a lo largo de sus 30 años el actor ha participado en diversas producciones juveniles e incluso compartió créditos con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en la película Once Upon in a Time in Hollywood, sin embargo nunca había tenido un papel protagónico.

(FOTO: ESPECIAL)

Es aquí donde la evolución de este artista sale a relucir, pasó de ser extra en series de Nickelodeon, donde cantó "horrendo" en un capítulo de iCarly a ahora interpretar al mismo Elvis Presley.

SINOPSIS

De acuerdo con los conocedores, Parker controlaba al músico como si se tratara de un vicio, influyendo en la mayoría de las decisiones que Elvis tomó a lo largo de su carrera, desde su "accidentada transición a Hollywood después de la Guerra", así como su matrimonio con Priscila, la cual la consideraba como una gran oportunidad para la publicidad de su música.

(FOTO: ESPECIAL)

Por otro lado, la revista Vogue también asegura que en la película también se hablará sobre el fuerte impacto cultural que Elvis causó, provocando un "paisaje cultural en evolución y la "pérdida de la inocencia" en Estados Unidos en los 20 años en los que Elvis estuvo en escena.

Además, también contará con cameos de grandes músicos como BB King, interpretado por Kelvin Harrison Jr., y Little Richard, interpretado por Alton Mason.