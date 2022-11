El quiropráctico de perros que triunfa en redes sociales

TikTok es una reconocida red social llena de videos con contenido variado, muchos de los cuales logran un gran alcance y se vuelven virales. Y en los últimos días un canal ha causado impacto y ternura entre los internautas: el quiropráctico de perritos que se ha convertido en toda una estrella de internet.

Entre los contenido que usualmente se vuelven virales están los que retratan animales adorables, y hay un hombre que ha llamado la atención por la forma en que lleva a cabo su profesión, pues se dedica a la terapia muscular de perritos, pues con todo y ante sus inexplicables pero tiernas reacciones, el quiropráctico es capaz de aliviar el dolor de los canes, e incluso de gatos también.

Las reacciones de los perros son la ternura encarnada

Muchas razas de perros manifiestan comportamientos de ternura, siendo común que realicen actos llenos de bondad e inocencia. Pero el ponerlos en una situación totalmente desconocida para ellos ha provocado el asombro de muchas personas, quienes no dudaron en hacer comentarios acerca de las curiosas y divertidas reacciones que tienen los tiernos pacientes de este particular profesional.

Murat Colak, quiropráctico profesional, decidió compartir un poco sobre sus actividades laborales en la popular plataforma de videos TikTok, y no tardó mucho tiempo para que su contenido se hiciera viral y causara una gran impresión entre la comunidad de internet.

El profesionista de origen alemán demostró que los animales domésticos también pueden padecer problemas musculares y óseos, tal como los humanos, y por medio de los videos subidos a su canal muestra la manera en que realiza la terapia específica para ayudar a aliviar su dolor.

El canal de @boneshands2 es donde el quiropráctico sube los videos con duración de no más de 30 segundos, donde muestra las técnicas profesionales para tratar con suma precaución los padecimientos que podrían tener los perritos a causa del estrés, o por otros motivos.

Previo a tronar los huesos de los animales, momento de mayor tensión para los pacientes, el especialista dedica tiempo a relajar los músculos del cuello y otras partes del cuerpo. Una vez terminada la terapia, el quiropráctico gratifica a los perritos acariciándolos y dándoles besos, felicitándolos por la valentía que tuvieron, y por portarse bien.

EL QUIROPRÁCTICO DE PERROS QUE ENAMORA A TIKTOK

Sin duda parte del éxito que tienen los videos es registrar la reacciones que tienen los perros tras la intervención del profesional, debido a la evidente confusión que manifiestan de un momento a otro, así como la ternura que acompaña las respuestas de los caninos después de ser tratados por Murat Colak.

Por supuesto los internautas ponen de su ingenio para dejar en los videos divertidos comentarios como: "El perro quedó tipo: qué pasó mi rey, empecé a respirar borroso"; "El perro: nuestro cielo que estás en el padre"; "El perro: miau"; "El perro: si no me muevo, no se me cae la cabeza", son algunos de los más de 115 mil comentarios que tiene el canal.

El saber realizar un movimiento preciso que sea el que acomode de mejor manera la estructura ósea de los caninos pacientes provoca el característico sonido que se escucha al tronar los huesos, y el motivo por el que también se produce cierto placer al observar y escuchar los videos del especialista.

No obstante el quiropráctico Murat Colak invita a la audiencia a no realizar este tipo de acciones por cuenta propia sin una capacitación o educación profesional previa, pues, aunque parezca sencillo tronar los huesos de los perritos, el no realizar la terapia de manera correcta podría causar daños físicos graves a los animales.

Murat Colak, quiropráctico profesional, decidió compartir un poco sobre sus actividades laborales en la popular plataforma de videos TikTok.