'El puente' no alcanzó las expectativas en sector turístico: Canaco Monclova

El puente del 21 de marzo no cumplió con las expectativas esperadas por el sector turístico, advirtió Armando de la Garza Gaytán, comisionado de turismo de Canaco Monclova.

El empresario sostuvo que sólo el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas presentó llenos a su máxima capacidad autorizada, mientras que el de Candela estuvo totalmente abandonado de turistas.

Los empresarios de esta población, que también es Pueblo Mágico, se encuentran algo desesperados por la falta de turismo en la comunidad, dijo.

“Pareciera que a la alcaldesa no le interesa el tema o no le sabe, o tiene un director que no le sabe al turismo” sostuvo.