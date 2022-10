'El público necesita reír', dice Aylín Mujica

La pandemia de COVID-19 y otros problemas trajeron múltiples problemas a la gente, es por eso que hoy en día, Aylín Mujica invita a las personas a disfrutar de la vida y qué mejor que sea el teatro el que ayude a lograr tal objetivo.

Mujica, junto al lagunero, Humberto Zurita, Luis Gatica, Ivonne Zurita y Víctor González presentarán la obra ¡Papito querido! el 15 de octubre en el Teatro Isauro Martínez; motivo por el que la cubana charló con El Siglo de Torreón de su visita.

"Estoy contenta de volver a Torreón con este montaje. Sé que el público se va a divertir muchísimo. Humberto funge como actor y director y la verdad es que está sublime.

"Es una comedia de enredos que no te da tiempo ni de respirar. El público necesita reír y más con esta contingencia sanitaria por la que atravesamos".

Para Mujica, actuar en el Isauro Martínez le emociona, pero también le da cierta nostalgia y es que en ese recinto se presentó en enero de 2017 junto a la fallecida Susana Dosamantes, como parte de la obra Hijas de su madre.

"Me encuentro feliz de volver a Torreón, pero también la visita sé que me recordará mucho a Susana porque ahí estuve con ella, en el Isauro Martínez. Estos días me he acordado mucho de Susana.

"Torreón es la tierra de Humberto y será un agasajo para todos verlo laborar en su tierra. Para él, las dos funciones que presentaremos serán muy especiales", expresó.

Durante la entrevista, la cubana contó detalles del personaje que realiza en la puesta en escena, que hace bastante tiempo montó Alberto Rojas "El Caballo".

"Soy la suegra de la hija del personaje de Humberto. Yo tengo un matrimonio aparentemente perfecto de 20 años, pero las cosas no son como parecen. Son muchos enredos, pero prefiero que los vean en el escenario".

Mujica compartió que algo que también le emociona al salir de gira, es que puede conocer bastantes rincones de México.

"Me da la oportunidad de conocer, de estar en muchísimos sitios de esta nación. Me encanta comer. En cada estado o ciudad, me encuentro con platillos diferentes. México es el país más rico de Latinoamérica".

Por otro lado, Aylín expresó que además de la obra se le verá en otros proyectos las siguientes semanas.

"Figuraré en una novela de Telemundo, se llama Juego de mentiras y viene también un reality show que seguro dará mucho de qué hablar, se llama Secretos de villanas; en éste estaremos Gabriela Spanic, Geraldine Bazán, Cynthia Klitbo y una servidora".

Mujica manifestó que este año ha sido buena para ella, ya que trabajo no le ha faltado.

"No he parado. Estoy agradecida con el universo, la vida y Dios por tantas bendiciones. Por la pandemia, las cosas estaban lentas y yo mantengo a mi hija Violeta, soy el pilar de mi casa, así que me las vi muy difícil, sin embargo, todo mejoró".