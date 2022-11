El problema son 'los pluris'

José López Portillo, presidente de 1976 a 1982, FUE CANDIDATO ÚNICO a la presidencia. Su secretario de Gobernación, el muy admirado Don Jesús Reyes Heroles (1921-1985) , del que siempre se dijo maravillas, fue el que propuso la existencia de los tales PLURINOMINALES, pero los PLURIS nunca fueron ni han sido electos realmente. Y estos son los que quiere desaparecer AMLO con TODA RAZÓN. Pero no lo dice AMLO y yo le pregunto ¿POR QUÉ? ¿Está tapando a López Portillo o a Reyes Heroles o a ambos o simplemente se le olvidó.

Desde luego el hijo de Reyes Heroles, hoy priista y muy anti AMLO, está calladito al respecto, pero muchos NO hemos olvidado cómo nacieron los tales PLURIS a mí entender culpables de todo el relajo actual.

Sabemos que estos miembros del Poder Legislativo no fueron electos por nadie sino simplemente designados por el propio Poder Ejecutivo de entonces. ¿Por qué hoy el presidente simplemente no los quitó de un plumazo? No se le pudo olvidar al PEJE , algo hay tras esto y lo queremos saber ya que siempre dice que nos dice la pura neta.

De haber explicado que lo que se necesitaba no solo para tener más dinero público sino por simple lógica era tachar de plano esos PLURINOMINALES inventados para que hubiera muchos partiditos, no se habría dado toda esta historia al respecto.

De hecho, esto de los PLURIS con López Portillo sucedió cuando AMLO tenía 24 años en 1977 ¿y no hubo nadie de sus achichincles de más edad que se lo dijera o que le recordara ese episodio de tontería priista?

Hoy más que nunca no deben de existir los PLURIS por supuesto porque nadie los eligió jamás aunque hoy por hoy un tal licenciado en ciencias políticas de la UNAM. Jaime Rivera Velázquez, consejero del INE dice que . "El voto de los ciudadanos por los pluris es más por el partido político que por una persona, lo que a su decir "tiende a fortalecer al sistema de partidos, pilar indispensable de las democracias modernas". Ja ja ja ¿de dónde saca eso? La democracia moderna o antigua es LA VOZ DEL PUEBLO, no de partiditos o partidotes.

Según la ley cada órgano político tiene representación si alcanza el 3% de la votación emitida. En 1996 llegaron al Senado de la República, la Cámara Alta, nada menos que 32 PLURINOMINALES y 128 verdaderos legisladores electos.

Hoy por hoy Jaime Rivera Velázquez, Consejero Electoral del (INE), lo niega y eso que es:

"Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la UNAM; Maestro en Sociología, por la Universidad de Guadalajara; Candidato a Doctor en Ciencia Política, por la UNAM. Fue Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Federal Electoral, de 1998 a 2004, y Consejero Electoral del Instituto Electoral de Michoacán, de 2014 a 2017. Profesor-investigador (con licencia) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido docente en las facultades de Economía, Filosofía, Derecho e Historia de esta universidad, y profesor invitado en varias universidades públicas y privadas. Fue miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A. C. Ha publicado más de 40 artículos especializados y capítulos de libros sobre elecciones y partidos, y participado como ponente en 20 congresos de estudios políticos y electorales".Entre otras actividades profesionales, fue director del diario Cambio de Michoacán, director de Análisis del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y director de la empresa encuestadora INDES". ¿Qué no será INDES-sente o mejor dicho indecente? ¿Este doctiiisssimo catedrático no está por casualidad apoyando al sinvergüenza de Lencho Córdova del que su propio padre se avergonzaba? Por cierto…

LENCHO CÓRDOVA EN EUROPA

Cuenta "Mario Rafael Llergo Latournerie, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que Lorenzo Córdova, consejero presidente del (INE), anda por (o anduvo) en Estrasburgo, Francia, mientras en México se lleva a cabo la marcha en defensa del organismo". El legislador calificó la inasistencia del funcionario a la manifestación como un "desaire" hacia la oposición, la cual, aseguró, defiende a un órgano que patrocina el "turismo electoral" con recursos públicos. El INE le ha patrocinado su turismo electoral en Costa Rica, Brasil y Europa, todo pagado con nuestros impuestos. ¿Ese es el INE que defienden?".

SI VAMOS HABLAR DE HISTORIA… QUE SEA TODA, AMLO

Ya es hora de que nos ocupemos de nuevo de dos presidentes que no han sido debidamente estudiados, pero que fueron DETERMINANTES para el Neoliberalismo en México en este grupo de inicio del Neoliberalismo en México: A José López Portillo y Miguel de la Madrid no se les nombra casi para nada que dieron mordida las familias o que. Lo mismo sucede en Guerrero se habla de los gobernadores Figueroa.

Quien sabe por qué AMLO solo habla de 36 años de vergonzosa ENTREGA NEOLIBERAL cuando hubo esos dos sexenios anteriores que ya estaban en eso. En realidad en México hubo 48 años de Neoliberalismo. Luis Echeverría (1970-1976) tuvo grandes defectos y hasta crímenes, pero pareció salvarse del entreguismo total de sus sucesores.

