¿Estuvo Marco Antonio Solís en la cárcel por matar a una mujer?

El día de hoy Marco Antonio Solís se encuentra festejando su cumpleaños número 63, un cantante que, además de ser una de las estrellas más reconocidas a nivel internacional debido a sus números éxitos tales como: Mi eterno amor secreto, Si no te hubieras ido, O me voy o te vas, no se ha salvado de las controversias.

Y es que a lo largo de su carrera se han dicho diversas cosas sobre el cantante michoacano, sin embargo, la polémica que lo ha perseguido desde hace varios años fue el rumor que asegura que el cantante estuvo en la cárcel por presuntamente haber asesinado a una mujer.

Los rumores crecieron tanto que en el año 2012 una periodista, luego de su concierto en la Patagonia, Argentina, le preguntó al si esto era verdad, y a pesar de que 'El Buki', respondió entre carcajadas, sí fue tajante con su respuesta.

"¡No, no sé de donde sacaron esa leyenda!", respondió.

Marco Antonio también destacó que aunque ha tenido conflictos nunca haría algo así: "Gracias a Dios nunca he tenido una historia así y menos tan trágica. No, no ha habido nada de eso, mi vida ha sido algo hermoso, maravilloso, con los problemas que todos tenemos, siempre bien; nunca he tenido historia dentro de la cárcel, que maté a mi mujer… ¡Por Dios! No, nada de eso", respondió.

Tras esto, el cantante aseguró que era una leyenda nada más: "Yo no sé quién inventó eso, pero quiero decirles que eso nunca existió, es una macabra leyenda negra".