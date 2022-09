El peligro de desencanto democrático

El eminente historiador norteamericano Joseph Schlarman publicó hace siete décadas un voluminoso e interesante libro sobre la historia de México, cuya investigación le llevó diez años de estudio. Le dio su autor el título de "México, tierra de volcanes" y como subtítulo: De Hernán Cortés a Miguel Alemán.

El libro de Schlarman, obispo católico de Peoria, Illinois, ya fallecido, se publicó en español por primera vez en 1950 y posteriormente ha sido objeto de numerosas ediciones, más de veinte por Porrúa, y en las más recientes fue puesto al día por José Gutiérrez Casillas y se le modificó el subtítulo, que ahora reza: "De Hernán Cortés a Ernesto Zedillo".

En un tiempo, hace décadas, "México, tierra de volcanes" fue un libro bastante leído y comentado. Era objeto de numerosas referencias y muy citado. En particular a muchos nos llamaba la atención cómo Schlarman, después de recorrer la historia de nuestro país a lo largo de más de cuatro siglos, concluye su abundante texto con una frase que dice así: "Dad al pueblo de México unas elecciones honradas, y todo lo demás le vendrá por añadidura" (pág. 732).

A quienes nos entusiasmaba esa frase, la entendíamos en el sentido de que si México, caracterizado -en el largo periodo de la hegemonía priista-- por comicios sistemáticamente fraudulentos, llegaba a tener elecciones imparciales, limpias y respetadas, democráticas pues, "todo lo demás vendría por añadidura", frase bíblica por cierto. Es decir, quedaría montada la plataforma para que México entrara en un acelerado proceso de desarrollo, con distribución equitativa y justa entre toda su población de los beneficios del progreso social.

Hoy sabemos que no es así. O cuando menos que no es así de fácil y en automático como lo planteó monseñor Schlarman, de buena fe por supuesto. En primer lugar porque la democracia -que por cierto no es a la que hace referencia expresa el autor sino a las elecciones-- es algo más que comicios honrados. Entre otras razones porque hoy, como también ya sabemos, se pueden realizar procesos electorales que aparentan ser limpios y genuinos pero que en realidad no lo son.

Ahora la dádiva humillante -o la simple promesa de ésta-- a millones de votantes, han hecho innecesarios los asaltos a casillas, el robo de urnas, la alteración de actas y demás maniobras fraudulentas del pasado. Ahora todo es más sofisticado. Pero éste en realidad es otro tema.

Ahora queda claro que el voto verdaderamente libre y respetado de los ciudadanos es condición necesaria pero no suficiente para la instauración y vigencia de la democracia. Y a su vez la democracia es condición necesaria, pero tampoco suficiente, para impulsar el desarrollo integral y justo de la sociedad. Parece ser que aquí está la clave que permite entender correctamente lo que en realidad quiso decir el historiador.

Discuten aún los analistas si el país realizó y consolidó ya su transición a la democracia. Lo que es un hecho no sujeto a debate es que desde el inicio de este siglo México ha registrado tres alternancias, que muchos interpretan como la prueba de que la democracia es una realidad viva y vigente. Se confunde alternancia con transición consumada a la democracia, que no son lo mismo.

De ser la interpretación correcta, que desde luego no la es, lo que ha decepcionado a millones de mexicanos es que no se han visto los frutos esperados de la democracia, los que según Schlarman habrían "de llegar por añadidura".

Nada puede haber más grave que la democracia produzca un generalizado desencanto ciudadano. Algunas encuestas sugieren que eso ya ha ocurrido en México. Consecuencia de tal desencanto es el régimen de pesadilla que está padeciendo el país y que nadie sabe en qué y cómo va a terminar. Ojalá no en una tragedia histórica, aunque lamentablemente todo apunta que hacia allá va. Si no se actúa a tiempo, una o dos generaciones sufrirán las consecuencias. Y la democracia también.