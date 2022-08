El país en blanco y negro

Muchas decisiones y pronunciamientos de este gobierno se vuelven materia de un debate interminable que alimenta la polarización. Ya hemos visto que la narrativa presidencial es una estrategia de polarización para defensa ante críticas y malos resultados. Diversas políticas públicas son materia de un desacuerdo social profundo. No se trata solo de un debate teórico, sino de decisiones que tienen consecuencias en el presente y las tendrán en el futuro próximo para millones de personas. Esta dinámica se reproduce en los medios y en las redes sociales. Veamos tres ejemplos.

1.- La inseguridad y el crimen organizado. Cada vez que suceden actos de violencia criminal, como lo que pasó hace días en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, se vuelve a criticar la estrategia gubernamental y se califican de fracaso estatal. En respuesta, el presidente se defiende con argumentos de que se atacan las causas, que sí hay buenos resultados y una baja en los delitos. AMLO muestra en sus mañaneras cifras y gráficas para apoyar su tesis, pero en realidad los números no lo favorecen porque sigue muy alto el delito de los asesinatos dolosos. El debate se deteriora y se plantean tesis ridículas, como la de que el gobierno organiza la violencia para justificar el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena o, por el contrario, que la oposición sobredimensiona la violencia para golpear al gobierno.

2.- La Guardia Nacional a la Defensa Nacional. Se da un debate en varios planos en donde predomina lo jurídico y el respeto a la Constitución. AMLO sabe que no puede hacer el traslado porque es anticonstitucional, lanza la propuesta de un decreto y le manda la bolita al Poder Judicial, a la SCJN. La crítica se expande porque el presidente pretende violar la legalidad. AMLO explica que no quiere que la GN se vea comprometida con el crimen, como le pasó a la Policía Federal y se pueda repetir la historia negra de García Luna. En la crítica se indica que es un paso más hacia la militarización del país y que la seguridad pública no debe estar bajo el mando militar, porque no dará resultado y, además, se incrementarán las violaciones a los derechos humanos, como ya sucede. Además, la oposición dice que se traiciona el pacto con el que se aprobó por unanimidad en el Congreso a la GN. Se pretenden cambiar los supuestos: lo que era temporal se vuelve definitivo y lo que era civil se militariza.

3.- La educación pública. Se nombra a una nueva titular de la SEP, la maestra Leticia Ramírez, que estaba encargada de la atención ciudadana en el gobierno federal. La discusión va desde lo personal y las capacidades de la designada, hasta la falta de un proyecto educativo o la poca valoración del gobierno sobre la educación pública. La 4T eliminó la reforma educativa de Peña Nieto. Lo que le importa al presidente, además de tener gente leal y cercana, se puede ver en el reconocimiento que le hizo a Delfina Gómez (próxima candidata de Morena a la gubernatura del estado de México): trató bien a los maestros, avanzó en los nuevos materiales educativos (que llegan de forma retrasada), administró el programa "la escuela es nuestra", que da recursos a padres de familia para hacer mejoras en las escuelas. El otro criterio importante de AMLO son las becas para estudiantes de escasos recursos. La crítica señala que la educación está en una condición lamentable y que se agravó con la pandemia, tanto en calidad (no hay instrumentos de evaluación para saber cómo vamos), como en la deserción. Sin duda, al presidente le interesa estar en buenos términos con los sindicatos magisteriales, porque son una pieza electoral estratégica. Así se entiende el incremento salarial de 7.5% y 650 mil plazas basificadas.

Con otros ejemplos llegaríamos a la misma polarización: el blanco que ve un mejor país en seguridad y en educación vs. el negro en donde estamos frente a una doble tragedia. El país en blanco y negro polariza y no explica bien las realidades complejas que experimentamos, por eso son importantes los grises…

@AzizNassif