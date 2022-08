'El minero siempre va a estar arriesgando su vida día con día'

Desde el momento en que se registró el accidente en la mina de Villa Agujita en el municipio de Sabinas, familiares de los mineros atrapados en su interior se mantienen en espera de que puedan ser rescatados y de manera solidaria, se acompañan durante horas de angustia y desesperación; aunque también, refiriendo peligrosas condiciones de trabajo y el abandono de los propietarios.

Y es que, Ramiro Torres Rodríguez, de 24 años, padre de familia de una pequeña de seis años y un varón de seis días de nacido, es uno de los 10 mineros que permanecen atrapados en el interior de la mina y quienes laboraban en peligrosas condiciones, según refiere su hermana, Sendy Jazmin Torres Rodríguez.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

“De hecho, son mis dos hermanos los que estaban trabajando aquí, pero uno de ellos no vino a trabajar y él esta de rescatista voluntario hoy y mi papá, también está de rescatista voluntario. Los tres son mineros y ahorita el que está atrapado es mi hermano”, fue lo que señaló al preguntarle por el motivo de su presencia en el lugar.

Sin embargo, en su relató, Sendy Jazmin Torres manifestó que su hermano comenzó a trabajar hace dos semanas y desde entonces laboraban bajo agua y con la presencia de gas. Además de manifestar su molestia porque, señala que a la fecha los propietarios de la mina y los encargados, ni se han aparecido y huyeron del lugar respectivamente.

Con relación a la información que habían recibido por parte de las autoridades que trabajan en el rescate de los mineros atrapados, entre éstos su hermano, señaló que les manifestaron que estaban en espera de una bomba mega grande para poder desaguar más rápido. Por lo que van a esperar a ver hasta cuándo están las condiciones para que puedan bajar para rescatarlos.

“El minero siempre va a ser así, siempre va a estar arriesgando su vida día con día, no saben si hoy van a regresar, si mañana va a regresar. Ese es el riesgo que toman, pero es el sustento de cada casa de ellos, toda la vida se han dedicado a ser mineros”, respondió Torres Rodríguez al preguntarle su opinión respecto a que sigan ocurriendo este tipo de situaciones.

Por ello, pidió a los encargados de los pozos que pongan más atención, pues señaló que, en este caso en particular, ni siquiera se contaba con bombas para esta situación.

“Un desahogo para estas circunstancias que están pasando. De hecho ya tenían más de dos semanas trabajando bajo agua, con gas”, indicó.

Y señaló que los patrones en el accidente huyeron, se fueron. Además de asegurar que el accidente ocurrió a las 11 de la mañana, pero fue hasta las dos de la tarde que dieron aviso y fueron los mismos trabajadores quienes estuvieron rescatando a los cinco que salieron.

“Y los encargados, los dueños, no se sabe nada hasta ahorita, no han dado la cara; ellos se fueron dejaron a los mineros allí atrapados. Y no han dado la cara hasta ahorita”, indicó la hermana de Ramiro Torres.