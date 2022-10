El mensaje de Gerard Piqué contra Shakira que da la vuelta al mundo

Durante los 12 años que Gerard Piqué y Shakira estuvieron juntos, la cantante acompañó al futbolista en todo momento, e incluso le brindó todo el apoyo económico y emocional que el jugador del Barcelona necesitó para avanzar en su carrera.

Sin embargo, el jugador de futbol Gerard Piqué finalizó su relación con Shakira y rápidamente se dejó ver en compañía de su nueva novia, Clara Chia Martí. La joven pareja ya asiste a eventos, realiza escapadas románticas y se divierte por las calles de Barcelona paseando en monopatín.

¿Qué dijo Gerard Piqué en contra de Shakira?

Allegados a la pareja aseguran que Gerard Piqué está irreconocible, y que incluso él mismo les ha confesado que "se siente más joven". Como si todo esto fuera poco, el jugador de futbol continúa enfrentado a su expareja, la cantante colombiana Shakira, por la custodia de sus hijos: Sasha y Milan Piqué.

Durante su mini "luna de miel" en Paris, Piqué llevó a Clara Chia Marti a cenar al restaurante favorito de Shakira. El jugador de futbol fue fotografiado con la joven de 23 años a los besos dentro de un club de sushi muy top de la capital francesa, donde incluso se los ve rodeado de otros comensales.

(FOTO: ESPECIAL)

¿Qué opina Shakira sobre esta situación?

Shakira ha decidido enfocarse en su carrera y en la crianza de sus hijos. "No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta", aseguró la cantante colombiana.

(FOTO: ESPECIAL)

¿Shakira se mudará a Miami con sus hijos?

Todo apunta a que la cantante colombiana no podrá irse a vivir a Miami con sus hijos, Sasha y Milan, ya que Gerard Piqué no quiere dar el brazo a torcer. Shakira asegura que quiere ir a Miami para poder vivir tranquila con sus hijos, ya que los paparrazzis no paran de acosarla a ella y a sus hijos. Shakira incluso le ofreció a Piqué más de 2 millones de dólares para que firmara los permisos necesarios, pero el jugador se negó.