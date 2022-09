El lagunero Humberto Zurita traerá a Torreón la obra de teatro ¡Papito querido!

El pasado 24 de julio, se publicó una entrevista exclusiva con Humberto Zurita, en la que expresaba su anhelo por volver a trabajar con algún proyecto en su querido Torreón. Tanto lo deseaba que sí ocurrirá.

Será el próximo 15 de octubre, cuando Zurita vuelva a su tierra para presentar en el Teatro Isauro Martínez la divertida obra ¡Papito querido!, al lado de Aylín Mujica, Luis Gatica, Ivonne Zurita y Víctor González.

De nueva cuenta, el lagunero charló con "El Defensor de la Comunidad" y es que tenía que compartir con sus paisanos la emoción que le da mostrar su trabajo ante ellos.

"Estoy doblemente contento porque voy a Torreón, con mis laguneros, y además le haremos un homenaje a mi querido maestro Rogelio Luévano (Pilar del teatro en la Comarca), la función la vamos a dar en su honor, es una obra que a mí me divierte mucho y me encanta la idea de presentarla en el majestuoso Teatro Isauro Martínez".

Algo que también tiene entusiasmado al histrión, es que su gente conozca la labora de su sobrina, Ivonne Zurita.

"Ya ha hecho teatro ella en otros lugares, pero el productor Gabriel Varela le ha dado una gran oportunidad en ¡Papito querido!, y ahora ustedes la van a ver, es una actriz genial".

En dicha puesta en escena, el personaje de Humberto se hace pasar por su esposa vistiéndose de mujer, ya que los futuros suegros de su hija, exigen que tenga padres casados.

"Es un personajazo, antes lo hacía 'El Caballo' Rojas; es una obra linda, no es nada complicada y te permite reírte a carcajadas.

"A mí me han cuestionado que por qué hago este montaje y la verdad, hoy en día, siento que no tengo que preocuparme por demostrar algo, pues ya he hecho a Molière o Shakespeare y en verdad que lo único que busco es que la gente la pase bien después de todo lo que pasamos por la pandemia", expresó el también director del montaje.

Cuando Zurita estrenó ¡Papito querido!, la crítica estuvo de su lado y también el público capitalino le dio el visto bueno y es que el lagunero, no solo requiere de agilidad física para los cambios de vestuario, sino también de destreza mental para los juegos de palabras que muestra.

"Llevo un maquillista conmigo, me ayudan cuatro personas a hacer un cambio físico de hombre a mujer en ocho minutos, así que si quieren verme vestido de mujer, los espero en el Isauro Martínez".

Por otro lado, Humberto mencionó que está listo para debutar como conductor el 3 de octubre gracias al programa Inexplicable Latinoamérica, que pasará por History Channel.

"Estoy contento de que me hayan escogido como represente de América Latina para esta emisión que mezcla lo paranormal con la investigación seria".

Zurita confesó que le fascinó la tecnología con la que se elaboró Inexplicable Latinoamérica.

"De pronto yo estaba hablando de una historia, por ejemplo, de la isla de los muñecos que está en Xochimilco, volteaba y los veía detrás de mí. La verdad me sentía como niño chiquito, me estaban mostrando cosas que nunca había visto y eso me sorprendió enormemente".