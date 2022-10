El ilusionismo en el arte circense de Tihany Spectacular

La función dirige sus luces al 29 de abril de 1954. Años atrás, Franz Czeisler Tihany había dejado su natal Hungría, lo acompañó su familia. Tras cruzar el Atlántico se refugió en Uruguay y luego en Brasil. Su oficio era el ilusionismo, pero en América no encontró un teatro donde trabajar. Sabía que no podría aguardar y, al terminar sus opciones, decidió comprar una carpa de marionetas. Así nació el Circo Mágico Tihany.

Si bien los circos de esa época empleaban animales, Tihany creó un concepto distinto. La magia fue su base, unida al teatro de revista. Por eso su tradición circense se acuña en el ilusionismo y el music-hall. De inmediato, su propuesta, resalto sobre las demás, renunció al redondel y en su lugar colocó un escenario para ejecutar actos de magia. Los animales nunca fueron protagonistas de su show.

El espectáculo tiene ya 60 años de trayectoria, donde México juega un papel crucial. Su alineación multicultural cuenta con 50 artistas de 25 países, involucrados en la magia de este proyecto.

VERÓNICA RIVERA / EL SIGLO DE TORREÓN

Retorno

Es octubre de 2022. El circo Tihany Spectacular ha retornado a La Laguna tras 16 años de ausencia. Los materiales y su equipo surcaron más de 10 mil kilómetros en barco para llegar a México desde Brasil. La gira del circo, primera realizada desde el inicio de la pandemia por COVID-19, comenzó en Monterrey, luego pasó a Saltillo y hoy se ha instalado en un terreno sobre el Periférico Raúl López Sánchez de Torreón, a la altura del Puente del Campesino.

En la antesala de la primera función, brasileño Marco Strapazzon sale de su camerino ubicado detrás de la carpa. Junto a Romano García, es uno de los dos ilusionistas que tiene el circo y porta su traje de gala, adornado con lentejuela y piedras brillantes. Actualmente, también es el gerente de Tihany y voz autorizada para hablar de su historia, gracias a sus más de ocho años en la empresa. No obstante, está enamorado del arte circense desde niño, cuando acudió por primera vez a una carpa en su natal Porto Alegre.

“Fui a un circo, la primera vez, cuando tenía cinco años de edad. Me encanté, me enamoré. A partir de ahí, todos los juguetes de niño tenían que ver con el circo, haciendo malabares, intentando hacer magia, maquillándome de payaso. El circo es la madre de todas las artes, donde tú puedes venir con tus hijos o con tus abuelos, y participar en un espectáculo sano, cálido, alegre. El circo es eso, tiene teatro, magia, baile, cosas que no concebimos hacer, cosas imposibles”.

Tenía apenas 14 años cuando empezó a hacer magia. Dice que se descubrió mago desde una vida pasada, que esa inquietud lo acompaña desde el nacimiento. A esa edad fue la primera vez que presenció un espectáculo de Tihany, en Porto Alegre. Actuaba el ilusionista Richar Massone, quien trabajó en el circo por más de 40 años. El acto lo cautivó y terminó por develar una verdad. Massone terminó por ser su espejo, su ejemplo profesional.

“A partir de ahí dije: ‘Ahora sí, estoy seguro de que quiero ser un mago’. Pero ni en mis sueños me imaginaba que iba a conseguir ser mago de Tihany Spectacular, a hacer lo que hacía Tihany. Entonces, Tihany para mí es lo más grande de la magia, del circo, es algo mágico; Tihany es algo totalmente mágico”.

Para el ilusionista, la magia existe. Es invisible, pero existe. Transmite el sentimiento, el mensaje de que todos es posible. En ello radica su gran logro y el legado de su fundador. AbraKdabra, el espectáculo que ha arribado a Torreón, es una mezcla de los números clásicos de Tihany (como la aparición de un helicóptero), con la modernidad y el empleo de nuevas tecnologías.

“Tengo esta necesidad de transmitir a la gente que todo es posible. Todo es posible con fe en Dios, con muchas ganas, con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pensando siempre positivo somos capaces de conseguir todo. Por algunos momentos, por 30 o 20 minutos, conseguimos transmitir este mensaje a la gente. La gente sale de sus problemas, los dejan afuera. Pasando por esta puerta, por esta sala, con tantas luces, colores, fantasía, la gente se olvida de sus problemas financieros, personales, laborales o de una enfermedad”.

Existe el mago que se limita a presentar los trucos, los aparatos, los actos y existe el mago que cree en todo lo que está haciendo. Eso revela el pensamiento de Marco Strapazzon. Considera que el espectador tiene la capacidad de reconocer cuál de los dos tipos de magos tiene realmente el poder del ilusionismo, de crear cosas imposibles.

“Es una experiencia de vida, que la gente que viene al Tihany pasa por esa experiencia y quiere transmitir a la gente que le gusta, quiere invitar a más personas de su familia, sus amigos, sus colegas, para que vivan también esta experiencia. Es lo que yo digo siempre: es un espectáculo para quedar ahí, guardado en la memoria, en el corazón de la gente por tantos y tantos años”.

Y es que Tihany tarda siempre entre 15 y 20 años para regresar a una misma ciudad. La gente resguarda esos momentos en su memoria y, en ocasiones, busca tener una experiencia similar o mostrarle el espectáculo a sus seres queridos. Por ejemplo, hay quienes fueron llevados a un espectáculo de Tihany cuando eran niños y, ya mayores, regresan con sus familias pare revivir esos buenos momentos.

“Hay casos, por ejemplo, nos pasó ahora en Saltillo, de una pareja que se conocieron en Tihany hace 20 años y que regresaron al circo, ahora con dos hijos. Fueron a vivir esta experiencia y dijeron: ‘¡Qué mágico que Tihany regresó! Porque nos conocimos acá, empezamos a enamorarnos hace 20 años y hoy estamos trayendo a nuestros hijos’. Es decir, es algo mágico para nosotros, es increíble”.

El espectáculo de ilusionismo en Tihany ostenta un formato estilo Las Vegas, pues emplea luces, música y derrama glamour hacia el público.