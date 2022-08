¿El fin de HBO Max? Detrás de la cancelación de Batgirl y los cambios en Warner

Este martes la noticia de que Warner Bros. había decidido cancelar el estreno de Batgirl, película que estaba planeada para llegar directamente al servicio de "streaming" de HBO Max, sorprendió a sus millones de suscriptores. Una fuente cercana al proyecto reveló que se invirtieron un total de 90 millones de dólares.

La decisión de cancelar este proyecto, junto a la una nueva película animada, Scoob!: Holiday Haunt, una secuela prácticamente terminada de Scoob! del 2020. Ha preocupado a los suscriptores de la plataforma, pues se trataba de una gran apuesta basada en los personajes de DC Comics. Y se pone en duda el futuro de otras series como Peacemaeker.

HBO Max se colocó en el ojo del huracán, pues en menos de 24 horas se cancelaron los dos proyectos mencionados. Y según reportan diversas fuentes, no serán los únicos cambios que planea hacer Warner con el servicio de "streaming".

Según revelaron fuentes de Variety, el motivo "más probable" de la cancelación de Batgirl está relacionada con los impuestos. De acuerdo al portal de entretenimiento, la película se realizó bajo un régimen diferente dentro de Warner Bros., encabezado por Jason Kilar y Ann Sarnoff, la cual se centró en crear contenido exclusivo para su servicio de transmisión, HBO Max.

Sin embargo, la decisión de Kilar de lanzar todos los estrenos de cine en simultáneo con el servicio de "streaming" fue un golpe duro para la reputación del estudio. Mientras que fue un esfuerzo por hacer sólido su número de suscriptores. Cintas como Dune y King vs. Kong, llegaron al "streaming" muy pronto.

David Zaslav tomó las riendas de la nueva estructura de Warner, ahora como la recién formada Warner Bros. Discovery. de la que es CEO desde esta primavera. Una de sus principales apuestas es dejar a un lado los estrenos en "streaming" y lanzar las películas en los cines antes de ponerlos en HBO Max.

Batgirl fue una cinta que se vio perjudicada, ya que no es una producción lo suficientemente grande para gastar en su distribución en cines, así como tampoco muy barata como para hacer un esfuerzo por llevarla a HBO Max, en medio de los cambios que hay en Warner. Batgirl, suponía, además, un salto mayor en la carrera de Leslie Grace, quien fue la actriz protagonista.

Según diversas fuentes, tras dejar de lado a Batgirl y Scoob!, es casi seguro que la empresa requerirá una reducción de impuestos para ambas películas, algo que "internamente" servirá para recuperar los costos. Pero las consecuencias de esto, es que Warner Bros. no podrá monetizar ninguna de las dos películas, por lo que tampoco existe la posibilidad de venderla a otro estudio.

¿Qué está pasando con HBO Max?

Variety también reporta que de manera sorpresiva, HBO Max ha eliminado de su catálogo seis producciones hechas exclusivamente para la plataforma: Moonshot, Superintelligence, The Witches, As American Pickle, Locked Down y Charm City Kings. Estas seis películas eran presentadas como Max Originals.

Por otro lado, en redes sociales ha surgido un rumor muy fuerte, respecto a que el futuro de HBO Max está en duda, pues, la plataforma podría desaparecer por completo, y la marca HBO se quedaría solamente como canal de paga, la cual tiene bajo su producción series de éxito como Euphoria y el próximo estreno: House of the Dragon, precuela de Game Of Thrones.

Grace Randolph señaló en redes sociales, que HBO Max podría desaparecer como plataforma de "streaming" y se regresará como canal de televisión de paga.

Además, señala que como parte de la fusión entre Discovery y Warner Bros, se tiene planeado reforzar la marca Discovery, por lo que HBO Max sería absorbida por sel servicio DiscoveryPlus.

Otro de los cambios fuertes que vendrían, según el reporte de Grace, es que con estas decisiones se quiere alejar el contenido de "streaming" de los guiones, ya que la plataforma se enfocaría solamente en producciones sin guion.

Cabe mencionar que lo dicho por Grace, es solamente un rumor, que se suma a todos los cambios que han ocurrido con la empresa. Puesto que hay que recordar que también existen intenciones de vender el canal de televisión The CW, de la cual ya han cancelado varias de sus series como Legends of Tomorrow y Riverdale.

¿Falta de identidad?

En otro texto de Variety, señalan que estos cambios en Warner se deben a una búsqueda de identidad como servicio de "streaming", ya que la intención es hacer un combinado de Discovery+ y HBO Max.

La cosas podrían aclararse este jueves 4 de agosto, debido a que es el día en que se tiene programado un reporte de ganancias del segundo trimestre del 2022 después del cierre de mercados.

Con la compra de Warner, Discovery fue acreedor de una deuda de 43 mil millones de dólares.