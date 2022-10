El Festival Cultural Revueltas 2022 no tendrá actividades en La Laguna

En su edición 2022, el Festival Cultural Revueltas, a celebrarse del 14 al 29 de octubre, no tendrá actividades en la Comarca Lagunera de Durango, así lo confirmó Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, durante la presentación del festival a la prensa, realizada la mañana de este martes en el Museo Francisco Villa de la capital del estado.

El gobernador justificó esta decisión argumentando que La Laguna tendrá un festival propio, el cual se efectuará en diciembre y llevará por nombre Lagunarte.

“Este evento no irá a La Laguna por una sola razón: porque vamos a hacer un festival exclusivo para la Comarca Lagunera, que se va a llamar Lagunarte. La idea es hacer un festival en diciembre, que no tenía la Comarca Lagunera y que siempre nos estuvieron pidiendo, que no sólo en el Revueltas le mandáramos algunos artistas, sino que ellos querían tener su festival propio”.

Sin dar más detalles durante su intervención, Villegas Villarreal indicó que todavía no se define la vocación de este nuevo festival ni tampoco hizo mención de las sedes tentativas.

Así, el Festival Cultural Revueltas 2022, bajo el lema "Vuelve a la luz", se realizará exclusivamente en Durango y contará con más de 150 artistas duranguenses y extranjeros, más de 90 eventos, la reactivación de las callejoneadas en el Teatro del Calvario, entre otros detalles.

Se contemplan muestras de teatro, conciertos, exposiciones y conferencias.

La alineación de artistas que este año visitará la capital de Durango está integrada por Susana Zabaleta, Francisco Céspedes, Raúl D’Blasio, Lorenzo de Monteclaro, Susana Alexander, Sergio Arau, la Sonora Santanera, Reyli, Humberto Zurita, entre otros.