El Espacio de Cerpa

La espera más larga del año, llega a su fin hoy, para abrir el telón a la gala más sobresaliente que uno se pueda imaginar con la patada inicial en el arranque de la temporada 2022-23 de la NFL y como ya es una tradición, es la escuadra campeona quien abre este show sin precedentes siendo ahora Los Carneros que reciben a los Bills y en el que estaremos gozando de este espectáculo insuperable de aquí hasta el 12 de febrero del 2023 en el Estadio State Farm en Glendale, Arizona para la edición LVII del Súper Tazón.

Por lo pronto el tiempo de la suposición sin fin ha terminado, sin más despachos de campo de entrenamiento o hacer reflexión de pretemporada, porque es hora de lo real hoy en el SoFi Stadium y será extraordinario, único con catorce partidos el domingo y un corcho de un enfrentamiento incluido de lunes por la noche entre los Broncos y los Halcones Marinos ya teniendo enfrente como enemigo, a Russell Wilson.

Y hoy tenemos que mencionar a los Cardenales ya que, los últimos dos campeones de las más recientes ediciones del Súper Domingo, jugaron en su escenario, pero todo indica que esto ya no se repetirá porque uno se pregunta ¿Acaso la escuadra de Arizona esta lista para la consagración? El conjunto que dirige Kliff Kingsbury, batalló en la pretemporada, sin embargo Kyler Murray, con su extensión de contrato, tendrá una motivación en la ofensiva con Rondale Moore, Zach Ertz, A.J. Green pero ahora no dispondrá de DeAndre Hopkins quién, para no variar, se metió cochambre en las venas y queda suspendido para las primeras seis semanas y con Hollywood Brown quien anduvo también en problemas pero con el sistema de vialidad al manejar con exceso de velocidad (lo detuvo un agente de tránsito de Gómez Palacio) por lo cual, el ganador del trofeo Heisman del 2018, no tiene ninguna excusa, y este próximo domingo por la tarde, comienza su primera prueba al recibir por lo pronto, a los Jefes en el desierto.

El partido del horario estelar del próximo domingo será una reedición del comienzo del año pasado donde era evidente de cómo los jueces ayudaron a Tom Brady en contra de los Vaqueros solo que ahora, la diferencia está en que el partido será en el AT&T Stadium y en el que pasador de Tampa, ya se había retirado de los emparrillados después de perder en contra de los actuales campeones pero no sabemos porque ha regresado ya que, estuvo con una temporada baja y con una extraña ausencia de 11 días al campo de entrenamiento por lo cual ahora, si tendremos que darle el beneficio de la duda y con una línea ofensiva debilitada considerablemente ya que no contará con Rob Gronkowski (retirada simulada), al menos para comenzar el año con el que añaden ustedes mis 4 gentiles lectores a un calendario temprano premonitorio y un comienzo lento para el equipo ahora dirigido por Todd Bowles en su primera campaña en la bahía.

¿Podría ser ahora la historia de Cenicienta de este año? No estamos diciendo que Jacksonville esté a punto de ir con los Bengalíes completos y marchar al Super Tazón, pero cuando consideras todo lo que sucedió el año pasado bajo Urban Meyer y todos los recursos invertidos en la lista esta pretemporada y la mismo posibilidad real de un salto significativo en el segundo año para Trevor Lawrence al igual la relativa uniformidad de la AFC en el Sur ¿no es plausible que este equipo pueda quedarse arriba de la AFC Sur en diciembre? Es una de esas cosas que realmente se tienen que ver antes de entusiasmarse demasiado con este proyecto, pero cuidado porque está absolutamente abierta a la idea de que Jacksonville podría convertirse en algo serio en 2022 y que, para este domingo 11, ya veremos el debut de la primera selección colegial como lo es apoyador Travon Walker llegado de los campeones de la Universidad de Georgia visitando al mediodía, la capital para enfrentarse a los ahora llamados Comandantes de Washington así como también el inicio como entrenador en jefe de Doug Pederson, el inventor de la famosa jugada “Philly Special” que aún siguen soñando los Patriotas en aquel Súper Tazón LII.