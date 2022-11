El Espacio de Cerpa: Semana nueve y las Águilas

Quién iba a pensar que, en estos días, el único equipo que se encuentra con marca perfecta, son las Águilas que para que todos en Filadelfia se encuentren emocionados, también su escuadra que los representa en la Gran Carpa, ha puesto en un dilema a los Astros que hasta parece que la burrada que cometieron en la Serie Mundial del 2017, los persigue como un fantasma pero por lo pronto el equipo que dirige Nick Sirianni, estará de visita en Houston (¡que coincidencia!) para enfrentarse a los Texanos porque hasta la NFL en el momento de elaborar el calendario de esta temporada, parece que fueron aconsejados por los brujos de Tecamachalco, porque después de haberse suspendido el tercer partido de la Serie Mundial, fue mejor que hoy jueves el arranque de la semana nueve, este programado en el Estadio NRG.

Y como están las cosas, aunque en esta liga todo es impredecible, lo más probable es que las Águilas continúen sin perder ya que sus rivales de hoy, solo han ganado un encuentro y bueno, al menos en la cima de la liga la escuadra de la capital de la independencia de los Estados Unidos, está dentro de los pesos pesados de la NFL con un trío conveniente siendo los otros dos, Buffalo y Kansas City y después, está el resto.

Minnesota es el único líder de división con una ventaja dominante en este momento y todos los demás, tienen poco espacio para la comodidad, lo que alimenta una temporada inusualmente apretada y solo hay dos enfrentamientos esta semana entre equipos ganadores siendo uno de ellos, el del domingo en el horario estelar cuando los Titanes visiten el estadio "Punta de Flecha" para enfrentarse a los Jefes estando ambas escuadras con marca de 5-3 y tres partidos entre equipos que actualmente tienen puestos en los playoffs.

También hay tres encuentros divisionales destacando la visita de los Bills a Nueva York para chocar contra los Jets y sabemos que siempre son importantes mientras que hablando de los Vikingos y que se encuentran con 6-1, estarán en la capital para enfrentarse a los Comandantes (que raro se escucha en lugar de Pieles Rojas a como estábamos acostumbrados) y aunque no sea un encuentro divisional, llama la atención que la escuadra de Washington, su defensa no es la octava maravilla y probablemente, el conjunto de Minnesota ya deje muy atrás a Green Bay y Chicago porque no tiene caso mencionar a Detroit que cada semana que pasa, hasta los que narran los partidos por televisión, les hacen bullying a los Leones diciendo que cualquier jugador que es traspasado del conjunto de Michigan, hasta salta de contento.

Y precisamente los Empacadores, tienen la oportunidad inmejorable de rehacer su maltrecha campaña ya que, estando ahora con cuatro derrotas de manera consecutiva, visitan el domingo al mediodía el Ford Field de Detroit y poder tener una motivación de acercarse a una marca de .500 porque después en la semana diez, reciben a unos irreconocibles Vaqueros y posteriormente también en Lambeau Field, le harán los honores a los Titanes, pero ya para la semana doce, visiten a las Águilas.