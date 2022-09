El Espacio de Cerpa: Semana dos

Después de una semana en la que gran parte de la educación habitual que dominó los diálogos durante el verano se vino abajo primero con los campeones defensores que fueron humillados en su propia casa, mientras que los Delfines les recordaron a los Patriotas que seguirán extrañando a Tom Brady y los Vikingos ya comenzaron a poner a los Empacadores a reflexionar, continúa hoy la NFL aunque sigo pensando cómo fue que la liga, colocó a Miami a jugar su primer encuentro contra Nueva Inglaterra en la Florida así como el que Minnesota chocara de inicio con Green Bay en el U.S. Bank Stadium porque, cuando se vuelvan a ver los cascos, habrá un frío endemoniado.

Arranca la segunda semana de esta gala insuperable y qué mejor que con dos equipos que iniciaron con una victoria y que son de la misma división como es el encuentro entre los Cargadores que estarán visitando a los Jefes en Kansas City y en el cual, había algo de duda para el equipo que dirige Andy Reid con la salida de Tyreek Hill pero Pat Mahomes se encargó de gritar a los cuatro vientos de que la escuadra de Missouri recae en él, dejando sin alas a los Cardenales donde el corazón de ataque, sigue siendo Travis Kelce y que solo se requirió de una intervención de autoridad para colocar a los espíritus de la postemporada de 2021, en el retrovisor por lo cual, solo nos resta decir que los Jefes, están listos para rodar.

Los Cargadores recibieron actuaciones de impacto de una gran cantidad de recién llegados en una prometedora victoria por 24-19 sobre los Raiders en el cual, Gerald Everett y DeAndre Carter anotaron touchdowns, mientras que el apoyador Khalil Mack, tuvo tres de las seis capturas ante un agitado Derek Carr en el SoFi Stadium y como era de esperar, Justin Herbert estuvo a la altura, encontrando formas de mover la ofensiva incluso después de que Keenan Allen abandonara el partido con una lesión en el tendón de la corva pero la disponibilidad de Allen está en duda para hoy en una gran prueba de fuego de principio de temporada ya que se encontrarán en el Estadio "Punta de Flecha".

Pero sin duda lo que más nos fascina, independientemente de los trece partidos de este próximo domingo 18, son los dos encuentros que tendremos el lunes 19 por la noche primero con los Titanes de visita en Buffalo que, como nos dimos cuenta, la escuadra de Sean McDermott, había derrotado a los actuales campeones 31-10, expulsando los chamucos de la dolorosa derrota en la ronda divisional de enero en Kansas City y en el que, Josh Allen, jugó como favorito para el "más valioso" y los siete linieros de los Bills, dominaron las trincheras haciéndole la vida imposible a Matthew Stafford y que, sobre el papel al entrar en esta temporada, parecía que los Bills tenían el equipo más completo de la NFL.

Por otro lado, el conjunto que tiene su sede en Nashville, ingresó el domingo con la esperanza de eliminar el sabor de la fea derrota de enero en postemporada ante los Bengalíes sin embargo, se dejó que Tennessee procesara otro juego que probablemente debería haber ganado pero no lo hizo ya que, contra los Gigantes, Ryan Tannehill lucía como un mariscal de campo que ya no tiene un receptor abierto número uno y que, Derrick Henry, lucía como un corredor que todavía está trabajando para volver a su mejor forma ya que la defensiva, lucía como una unidad que era buena pero no lo suficiente y a eso, súmele un sombrío gol de campo fallado por Randy Bullock en los últimos segundos en que la escuadra de Mike Vrabel, había preparado una receta para la frustración suprema en la semana inicial.

Ya después, otro gran duelo con dos equipos que ganaron en la patada de inicio con los Vikingos de visita en la cuna de la independencia de los Estados Unidos para enfrentarse a las Águilas así para que sigamos disfrutando de la mejor época del año.