El Espacio de Cerpa: Contraste

Siempre he pensado y creo que el sentido común no me dejará engañar que, cualquier deportista que se encuentre en cualquier disciplina desarrollando su talento y su capacidad, debe de ser ejemplo para las futuras generaciones porque es evidente de que los jóvenes que ven a estos atletas como alguien a quien imitar, siempre querrán llegar a ser grandes estrellas y si todo marcha bien y si se saben administrar, tendrán su futuro asegurado al igual para que sus familias.

En estos momentos en el beisbol de las Grandes Ligas, hay dos elementos que se perderán el resto de la temporada por razones diferentes en un momento de disparidad y primero por el lanzador de los Dodgers y quién representaba, uno de los ases en la rotación del mánager Dave Roberts como lo es Walker Buehler quién desde el pasado 10 de junio, no tenía acción en la loma de los disparos ya que, desde ese tiempo, se tuvo que someter a una cirugía para retirar remanentes en su codo pero la mala noticia para los que en estos momentos se encuentran de líderes en la división oeste de la Liga Nacional, es que su abridor, volverá a visitar el quirófano y no regresará para este 2022 por lo que continuará el conjunto de Los Ángeles, dependiendo de lanzadores que eran poco conocidos tal el caso de Gonsolin y Anderson porque Kershaw, sigue demostrando que es de cristal quedando en el hule y no sabemos qué sucederá cuando ya se encuentre de regreso.

El otro caso, que resultó una bomba en la Gran Carpa, es la suspensión de 80 partidos del estelar campo corto de los Padres Fernando Tatis Jr. que después de que no arrancó la temporada por una lesión, el alto comisionado prácticamente lo ha dejado fuera por el resto de la campaña lo que ha provocado toda una revolución en el "rey de los deportes" al dar positivo a Clostebol la cual se menciona, venía en una pócima que el pelotero dominicano se estaba tratando para atacar una infección por tiña o por hongos la cual, contenía esa sustancia.

De acuerdo a los expertos, la sustancia que usó el shortstop de San Diego, forma parte del grupo de los corticoides y que, según la medicina, se usa para tratar afecciones cutáneas lo que es en la piel para heridas y cicatrices y que, dentro de la Agencia Mundial Anti Dopaje, forma parte de la lista de los que se encuentran prohibidos y clasificado como un esteroide, pero no tan fuerte como otros.

Pero lo peor del caso cuando muchos apoyaban al pelotero de San Diego de que éste no estaba cometiendo ningún error, fue que médicos especialistas de la materia señalan de que la traducción del dominicano, no tiene conveniente autenticidad porque inclusive un doctor que trabajó durante 17 años como asesor de escuadras de la NFL, ha mencionado que es imposible que Tatis Jr. haya utilizado una crema con esa sustancia para tratarse el problema que tuvo ya que el constituyente adecuado para ese tratamiento, es el Clobetasal (ya hasta parezco el doctor Galván) que es un corticosteroide que se utiliza para inflamaciones y aplicar dicha infección a la que se refiere el jugador de los Padres, que es muy desigual a un esteroide anabólico como el Clobestol y que es el que arrojó positivo y que provoca generación de masa muscular.

Y aquí viene una pregunta: ¿Por qué cuando el dominicano se reportó a hacer ejercicio con sus compañeros en el mes de mayo ganó como 5 kilos de masa corporal mientras estuvo lesionado a pesar de estar relativamente incapacitado ya que no podía levantar pesas o realizar actividades para producir masa muscular?