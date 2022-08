'El embarazo me devolvió el rumbo y la certeza', afirma Andrea Escalona

Andrea Escalona inició su relación con el actual padre de su hijo durante la celebración de su cumpleaños número 35. Aunque ya se habían visto antes, ese día fue definitivo, pues cuenta que supo que Marco podría ser el padre de sus hijos.

"Lo vi y fue flechazo, bailamos toda la noche, después de eso pasamos el fin de semana juntos, él es de Acapulco, tenemos una relación a distancia. Si bien vamos y venimos constantemente, yo pasé la Navidad con él y otros tantos momentos especiales juntos", relató Andrea en entrevista.

De ahí surgió la relación amorosa entre la conductora del programa matutino Hoy y Marco, dedicado a un negocio de maderería en su ciudad, y quien, de acuerdo con la conductora, es "la persona correcta para ser el padre de sus hijos".

"Desde que supimos la noticia la abrazamos con mucho amor, hubo miedo, porque por más que uno quiera durante toda su vida, cuando ya lo enfrentas así, te preguntas si estarás listo, pero una cosa es que no planees algo y otra que no desees algo, pero toda mi vida había deseado ser mamá", expresó Escalona.

Entre la celebración donde se dio a conocer el sexo del bebé (niño), el festejo por el aniversario del programa "Hoy" y su cumpleaños el próximo 6 de agosto, Escalona ha vivido momentos agridulces debido a la ausencia de su madre, la productora Magda Rodríguez, quien falleció el 1 de noviembre de 2020 por un shock hipovolémico, que impidió a su corazón seguir bombeando.

"Magda me hace falta todos los días, más allá de un día especial, a lo mejor ahorita estoy más emocional por el embarazo, pero yo pienso en ella todos los días, no es que lo superes sino que aprendes a vivir con eso", compartió.

Si bien el nacimiento de su hijo no subsana la pérdida de su madre, Andrea dijo que le ha significado volver a sentirse plena.

"Cuando tenía a mi mamá como que sentía que nada malo me iba a pasar, porque estaba ella, sentía que podía haber una pandemia, caer un rayo, pero no iba a pasar nada porque estábamos juntas, me daba confianza.

"Cuando se fue me sentía sin rumbo, desorientada, y cuando me enteré que estaba embarazada volví a tener ese rumbo, esa certeza de que ahora con mi bebé, sé que todo va estar bien", agregó emocionada.

La conductora cuenta con 15 semanas de embarazo.