El día que Raquel Pankowsky rechazó un gran proyecto por estar en la Comarca Lagunera

El pasado lunes, el medio artístico perdió a una gran actriz que hizo reír a muchas personas, pero también les arrancó lágrimas con sus trabajos en teatro, cine y televisión.

Raquel Pankowsky falleció a los 69 años. Padecía la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), pero hasta ahora la familia no ha dado a conocer la razón del deceso.

La oriunda de la Ciudad de México dejó huella en la Comarca Lagunera, tan es así que en una ocasión iba a integrarse a la serie Gutierritos, pero cuando le dijeron las fechas en las que iniciarían grabaciones, Raquel declinó la propuesta, ya que tenía los compromisos de ofrecer el programa Leo...Luego Existo en el Teatro Nazas y el denominado ¿Quieres que te lo lea otra vez?, en el Teatro Alberto M. Alvarado el 11 de abril de 2011.

“Me sacaron de Gutierritos, al principio sí me puse triste, pero pues ni modo, ante todo tenía ya un compromiso adquirido con ustedes.

“Y es que se iba a grabar semanas atrás, pero por una u otra razón no empezaban las grabaciones, entonces la semana pasada me llaman y me dicen, ‘Haremos Gutierritos del 11 al 15 de abril”, con la pena, pero pues les tuve que decir que no”, explicó en una charla que Raquel dio a El Siglo de Torreón un día antes.

Durante la charla telefónica, Raquel, quien también se hizo famosa por parodiar a Martha Sahagún, confirmó que padecía EPOC.

“Desde los 11 años fumaba. Me enfermé, me dio EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), por lo que tuve que dejar el vicio. Todo ese proceso que pasé y por el que casi me vuelvo loca, lo plasmé en el show”, refiriéndose al espectáculo Humo, amo y cosas peores, que ofrecía continuamente en CDMX.

Raquel Pankowsky externó además que no haberse casado no le preocupaba ni le quitaba el sueño. Confesó que no se sentía sola porque había encontrado en los libros a sus mejores amigos.