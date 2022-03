El destino lleva al lagunero Aldo Peláez a Music Battles

El destino llevó al lagunero, Aldo Peláez a formar parte del programa Music Battles México, en donde ha podido mostrar su voz a nivel nacional gracias a este proyecto musical de TV Azteca.

El nacido en Torreón visitó el programa El Sonidero Lagunero para hablar de su participación en dicho programa y de sus inicios musicales.

Pese a que no ha logrado ganar las batallas pasadas, Peláez se ha mantenido en Music Battles México gracias al apoyo que ha recibido del público en la aplicación llamada Muba.

"Yo todavía sigo en la competencia, ya que la audiencia me ha mantenido. Quiero llegar a la semifinal y luego a la final", mencionó.

Pero, ¿Sus paisanos cómo puedan apoyarlo?, al respecto, Aldo explicó el procedimiento.

"Tienen que bajar la aplicación Muba que está en todos lados. Ahí, aparecen las batallas y los competidores, y es donde pueden ayudarme".

Peláez informó que Music Battles llegó a su vida cuando menos lo imaginó.

"Siempre he sido un creyente de Dios y creo que Dios pone los proyectos en las personas, cuando es para ti, es para ti.

"Un amigo publicó algo del programa y me metí a ese 'post', vi lo de las audiciones, mandé un correo y no me contestaron, sin embargo, a la semana me escribe el productor y me invita al programa, ya que uno de los competidores tuvo un problema y por eso pude entrar".

Paty Navidad es la conductora. Los jueces son Laura Zapata, "La Chicuela", Majo Aguilar y El Bebeto. Con Zapata, el lagunero ha tenido fricciones.

"Hay uno que otro piquecillo con Laura y es que admito que he cometido algunos errores, pero justo estoy ahí para aprender y para crecer como artista".

Por otro lado, el chico de 21 años se definió como un tipo alivianado que le gusta convivir con el público.

"Siento que soy una persona muy sensible y que le gusta ayudar al prójimo", informó Aldo quien ha sacado temas inéditos como Un caballo de tequila y He caído.

Aldo comentó que desde que era niño se dio cuenta de que lo suyo es y será la música.