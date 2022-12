El cantante Sola Fadiran y su voz de barítono llegan a La Laguna

Se encuentra en el Teatro Isauro Martínez (TIM). Viajó desde Nueva York, ciudad donde reside, para participar en el concierto Cantos para el Mundo, el cual se efectuó la noche de este jueves. es portador de una voz barítona, privilegiada, que es capturada en la grabadora durante los ensayos.

Nació en Maryland, Estados Unidos, pero sus padres son nigerianos. Tiene ambas nacionalidades y su camino musical comenzó en plena infancia. Le encantaba cantar tanto en la casa como en la escuela, donde su profesora de música se percató de su talento. El docente le dijo a sus padres que Sola Fadiran debería tomar lecciones, para trabajar su voz y moldearla a las exigencias profesionales.

“Pero era tan joven, mis padres son de Nigeria, donde hacer arte más que un trabajo es un hobby. Se negaron hasta que llegué a la escuela secundaria, donde empecé a estar en el coro y otro profesor le volvió a decir a mis padres que yo podía cantar. En esa ocasión, mis padres escucharon y comencé a tomar lecciones privadas con mi primera profesora de canto”.

Tiempo más tarde se inscribió en la universidad para cursar la carrera de actuación de voz, el College Conservatory Music (CCM) de Cincinnati. Allí conoció a la mezzosoprano lagunera Paulina Villarreal, quien le abrió las puertas de la Comarca Lagunera. Esta es la quinta ocasión en que el barítono Sola Fadiran participa en Cantos para el mundo.

“Allá empecé a cantar ópera, con orquesta sinfónica y a dar conciertos solistas. Ahora estoy en este concierto”.

Es gustoso de todos los géneros. En la universidad solía ser vocalista de una banda de jazz, también cantó ópera y teatro musical. Luego, Paulina Villarreal le mostró los boleros de María Grever y terminó enamorándose del género. Sus cuerdas vocales también son capaces de abordar el pop y el R&B.

“Si la canción está buena, ¡quiero cantarla! No me gusta más un género sobre otro. Me gustan las canciones y las composiciones si están bien hechas”.

En Cantos para el mundo, instalarse entre el bajo y el tenor le permitió interpretar el aria de La traviata, de Giuseppe Verdi, junto a Paulina Villarreal, Justin John Moniz, Esther Tonea, Summer Hassan, Ricardo Estrada, el pianista Sun Min Kim, la violinista Natalia Riazanova y el saxofonista Juan Barrios. El repertorio incluyó también su participación en obras de teatro musical y temas navideños.

Para Sola Fadiran, estar en La Laguna siempre le es agradable y no duda en reafirmarlo: “Me encanta, me encanta Torreón. Dijo el padre de Paulina Villarreal que, cuando vengo a Torreón, siento que el aire es más fresco, más seco, pero también más libre. Además, la comida… la gente de aquí es tan amigable y el Teatro Isauro Martínez es uno de los más bonitos que he visto en mi vida”, concluyó.