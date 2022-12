El cantante lagunero, Valerio Gaytán, hará suyo el 2023 y lanzará nueva música

Aunque 2022 no fue un buen año para el lagunero, Valerio Gaytán, él confía en que en este 2023 le ira muy, pero muy bien.

"El año que entra será mío y de todo mi equipo, voy a trabajar bastante para todo mi público y a luchar por cumplir poco a poco cada uno de mis objetivos", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

"He vuelto con todo", insistió Valerio tras contar por qué tuvo que ausentarse un buen rato de los escenarios.

"He tenido problemas con la disquera, tuve que detener mi carrera. También batallamos con el dinero. Hubo malicia de los empresarios".

"Se firmó un contrato que no se debió haber firmado y pues bueno, ya pagamos los platos rotos. Nos fuimos a juicio, ya los primeros de enero me dan mi baja para quedar fuera y ya podré volver a darle con toda la actitud".

(FOTO: CORTESÍA)

Lamentó el joven que su carrera iba en total ascenso y de repente tuviera que pausarla por situaciones ajenas a él.

"Íbamos agarrando vuelo, se iba consolidando mi carrera. Me cansé de esperarte, era un tema que iba muy bien en las plataformas y hasta nos pegó en las listas de Billboard.

"De acuerdo a lo que me iban subiendo los números me querían quitar mucho dinero, es por eso que decidimos parar la carrera y hacer el juicio que se tenía que llevar. Los empresarios tienen sus formas de trabajar y uno se emociona y por querer salir adelante no mide las consecuencias y cuando menos se imagina uno ya está bien metido".

Pese a lo ocurrido, el cantante se sinceró y aceptó que 2022 no fue tan fatal para él.

"Podría decir que me fue mal este 2022, pero estaría mal decirlo, ya que sí me pasaron cosas buenas... conocí grandes artistas que me están apoyando y hay uno en especial que los va a sorprender".

"En 2023 vamos a sacar duetos que seguramente funcionarán muy bien, están increíbles. Me siento agradecido con la vida por haberlos grabado", externó el entrevistado.

Por otro lado, Valerio Gaytán anunció que el 18 de diciembre se presentará en la Plazuela Juárez de Lerdo, Durango en punto de las 8:00 de la noche, dentro de las actividades del Festival "Como La Laguna Ninguna".

"Este domingo primeramente Dios ahí los veo en la plazuela Juárez. He preparado un gran espectáculo para todos ustedes. Me da mucho gusto que el gobierno del estado nos haya invitado".

Gaytán dijo que pase lo que pase en su recorrido en la música conservará la sencillez, ya que es la base de todo éxito en cualquier profesional.

"Trato de contestar todos los mensajes que me mandan a mis redes. A veces me tardo porque ando grabando o haciendo otras cosas".

Por último, el lagunero comentó que él les canta a los dolidos. "Yo canto pura música para gente dolida, para gente a la que le gusta el ped…", aunque aclaró que él no está sufriendo ningún desamor por ahora.