El arte rarámuri de Gabino González en La Laguna

Cada viernes y sábado, Gabino González (Rejoy wichimoba) acude al Paseo Morelos para exponer sus artesanías rarámuris. Él es originario de Napuchi, localidad del municipio de Carichi, Chihuahua, anclado en la Sierra Alta Tarahumara, donde la tala de árboles ha causado un gran impacto en el ecosistema.

Gabino González tiene 33 años y es miembro de la comunidad wichaochi tewerichi. No recuerda exactamente cuándo fue que llegó a la ciudad de Torreón, pero refiere que ya tiene varios años aquí. El inicio artístico de esta mente rarámuri se remonta a un taller de dibujo impartido por la maestra Oliva González. Los folletos del curso llegaron a Gabino gracias a Guayo Valenzuela, otro artista y amigo en común. El joven decidió tomarlo, así que pidió informes y se inscribió.

El también artista está próximo a inaugurar su primera exposición pictórica, titulada Ga wi wichimoba. Cuando se le pregunta por el significado de la frase, Gabino esboza una sonrisa e indica: “la naturaleza”.

Se trata de un total de 25 piezas, cuya mayoría está elaborada en la técnica de acrílico sobre cartón, pero también existen algunos óleos. Los cuadros muestran distintos paisajes donde aparecen árboles, ríos, montañas, cuevas, etcétera, en referencia a su lugar de origen con arraigo y nostalgia.

“El arte es hablar sobre la naturaleza, es expresar lo que yo era de niño, es hablar sobre cómo es el mundo de un rarámuri”.

Gabino desea seguir con la nutrición de sus conocimientos para llegar a un nivel profesional. Luego, espera regresar a su comunidad y compartir sus saberes pictóricos y creativos a otros niños rarámuris, para que amplíen su perspectiva y puedan ver más allá de la sierra, sin perder el sentido identitario.

El pueblo de Napuchi se encuentra a 28.6 kilómetros de la cabecera municipal de Carichi y cuenta con una altitud de dos mil 377 metros sobre el nivel del mar. Según información del Sistema de Información Cultural del Gobierno de México, el pueblo rarámuri se distribuye en mil 471 localidades de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.

“Me siento muy feliz, estoy agradecido con las personas que me abrieron las puertas y me ayudaron a llevarme hasta donde tengo que llegar […] No planeo, simplemente voy donde la vida me tiene que llevar”.

Inauguración de muestra

La exposición Ga wi wichimoba (Naturaleza) será inaugurada el próximo 30 de agosto, a las 19:00 horas, en la galería del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), dependencia municipal que organiza la muestra junto a la asociación Eco Grupo Arte Natura, la cual encabeza Olivia González.

Gabino González representa el primer proyecto de la asociación con un artista rarámuri. Las obras estarán a la venta y lo recaudado ayudará al artista a invertir en mejores materiales de pintura y lograr crear piezas de nivel superior.

Olivia González indicó que, cuando la muestra sea clausurada, se hará mención de las problemáticas de la Sierra Tarahumara, sobre todo las relacionadas con la tala de árboles, pues la obra de Gabino es también una invitación a la reflexión ecológica.