El amigable vecino, Spider-Man, cumple 60 años

En este mes, "Spider-Man" se encuentra de manteles largos, ya que celebra seis décadas de haber irrumpido en las historietas con un éxito sin precedentes.

Fue en agosto de 1962 cuando "Peter Parker" vio la luz del mundo gracias al cómic Amazing Fantasy número 15 (Saga perteneciente a la edad de plata de los cómics), gracias a la imaginación de los fallecidos Stan Lee y Steve Ditko.

El arácnido se hizo tan famoso que Stan Lee optó por darle su propia historieta bajo el título de The Amazing Spider-Man, misma que comenzó a comercializarse en 1963.

Cuando se dio a conocer a "Parker", éste era muy musculoso, sin embargo, Ditko optó por crearlo delgado y con un traje enigmático que no permitiera que se viera algún detalle propio del sobrino de la "Tía May".

Giobany Arévalo, director de Marvel y DC en México, reveló en una pasada entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, por qué el "Hombre Araña" es uno de los personajes más queridos en muchos países como México.

"Hay una estadística que reflejó que después de Estados Unidos, México es el segundo país que más lee al Hombre Araña. Siento que es un personaje que chicos, grandes y medianos conocen y además se le ve en caricaturas, juguetes, cómics, en fin, por todos lados", dijo Arévalo.

En esa misma charla, que sostuvo vía telefónica Arévalo con este diario, reafirmó la razón por la que "Parker" es tan popular desde hace décadas.

"El arácnido tiene una personalidad con la cual es muy fácil hacer empatía porque pues todo el tiempo le va mal, tiene problemas de dinero y pues te identificas con él, y aunque esté en una situación en la que tiene todo en contra sigue haciendo el bien".

Stan Lee comentó hace muchos años que creó al arácnido inspirado en The Spider, un héroe enmascarado que se publicaba en revistas de los años 30.

"Me basé en ese personaje para crear a Spider- Man, la verdad estoy muy emocionado de que a tantos años de haberlo sacado al mundo, siga tan vigente", decía Stan en varias entrevistas.

La historia de "Peter" comienza justo cuando fue picado por una araña que había sido expuesta a radiación dotándolo de poderes sobrehumanos como trepar paredes, adherirse a cualquier superficie y detectar peligros. Lo de lanzar telarañas es un mecanismo que él mismo realizó.

El héroe, quien trabaja de fotógrafo en un periódico, se vale de esas capacidades para volverse un justiciero, impulsado por el sentimiento de culpa que sufre tras perder a su tío "Ben" en un aparatoso asalto.

Tras su éxito en las historietas, evidentemente el "Hombre Araña" tenía que volar a otros rumbos, y fue así como llegó su primera serie animada que se transmitió por la ABC de 1967 hasta 1970.

Luego se estrenaron muchas más como Spidey Super Stories, Las nuevas aventuras de Spider-Man, Spider-Man and His Amazing Friends, Spider-Man, Spider-Man Unlimited, Spider-Man: The New Animated Series y The Spectacular Spider-Man .

Tarde que temprano, el arácnido treparía paredes de forma "live action" y fue así como la CBS estrenó la primera serie de acción real en la que Nicholas Hammond se volvió "Peter Parker" y luego, Japón sacó un proyecto similar en 1970.

Y si ya había incursionado en decenas de caricaturas y dos series, era evidente que el arácnido tenía que ingresar al cine. En 2002, el cineasta, Sam Raimi presentó la primera película de "Spider-Man", siendo Tobey Maguire el encargado de transformarse en el paladín de la justicia.

Tobey encarnó al héroe de Marvel en dos películas más; después, Sony le apostó a un reinicio de la saga ofreciendo The Amazing Spider-Man (2012) y The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (2014), bajo la dirección de Marc Webb y protagonizadas por Andrew Garfield.

Con el paso del tiempo, Sony y Disney llegaron a un acuerdo para incluir al "Hombre Araña" en el Universo Cinematográfico de Marvel, lo que dio como resultado que Tom Holland portara ahora el traje de "Parker".

Tom ha figurado en Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: Far From Home (2019), y Spider-Man: No Way Home (2021).

Sus intereses románticos

En las historietas, "Spider-Man" se ha involucrado sentimentalmente con:

"Mary Jane Watson".

"Gwen Stacy".

"Felicia Hardy".

"Betty Brant".

"Ultimate Kitty Pryde".

"Carlie Cooper".

"Debra Whitman".

"Carol Danvers".