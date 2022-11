El 2023 de García Luna y Calderón

EN ENERO, JUICIO A GENARO

IMPLICACIONES POLÍTICAS

SAN MEMO OCHOA

Todo apunta a que al fin, el 9 de enero próximo, iniciará formalmente el juicio en Estados Unidos a Genaro García Luna (GGL), quien fue secretario de Seguridad Pública durante los seis años de estancia de Felipe Calderón Hinojosa en Los Pinos. Ayer, el juez federal Brian Cogan negó a la defensa del exfuncionario mexicano retirar cuatro de los cinco cargos que se le han hecho.

Nada debería frenar ya el curso de ese sometimiento del caso de GGL a un jurado del vecino país, pero se han producido suficientes retrasos y maniobras en el tratamiento del expediente en mención, con las naturales especulaciones respecto a posibles intereses supremos o arreglos subterráneos en busca de impedir tal arranque del juicio, de tal manera que es necesario aún no asumir como absolutamente seguro el que se dé tal paso judicial.

La dimensión de las acusaciones va más allá del propio personaje encarcelado y afectan directamente al citado Calderón, quien fue su jefe directo y, además, el responsable histórico de desatar una "guerra contra el narcotráfico" en la que el operador policial de máximo nivel habría puesto la institución a su cargo al servicio de un segmento de uno de los principales cárteles presuntamente combatidos, el de Sinaloa, en un grave trastocamiento criminal del poder público.

Dado que su máxima obra heredada a la nación ha sido justamente dicha "guerra", cuyas consecuencias se siguen padeciendo, habría de suponerse que Calderón Hinojosa intentara alguna forma de explicación de la corresponsabilidad que le toca o que con prudencia se hubiera mantenido en la penumbra.

Pero no ha sido así: en respuesta a las naturales preguntas sobre lo sucedido con García Luna, la SSP de 2006 a 2012 y los cárteles infiltrados y dominantes en ese mismo periodo, Calderón Hinojosa ha usado el más elemental e increíble de los argumentos: no supo y no sabe nada. Por otra parte, ha mantenido pleno activismo cínico, en busca de contar con un partido propio (México Libre) e incluso impulsando la pretensión de ascenso hacia la Presidencia de la República de otra partícipe destacada de su grupo, Margarita Zavala, ahora diputada federal.

De instalarse el jurado para el caso García Luna al inicio del año en puerta, y de mantenerse en las instancias de poder de Estados Unidos la disposición de entregar el enorme cúmulo de pruebas que se ha dicho una y otra vez que se cuenta contra el policía del calderonismo, 2023 será el año de la exhibición de la criminalidad institucionalizada durante ese sexenio y, aparte de la penalidad específica que se asignara a García Luna, quedaría confirmada la que en términos históricos y sociales corresponde a quien fue siniestro ocupante panista de la casa presidencial.

Astillas: El santoral social mexicano cuenta desde ayer con un nuevo integrante, el portero Guillermo Ochoa, quien en Catar detuvo un tiro penal polaco que de haberse anotado hubiera significado una derrota inaugural que mucho habría pesado para el siguiente partido, ante Argentina que a su vez perdió sorpresivamente ante Arabia Saudita… Los detalles mundialistas del futbol profesional, por lo demás, aportan una agradecible diversificación de temas polémicos en un país tan cargado de estos… Se confirmó la cancelación de la reunión en México de la Alianza del Pacífico, en respuesta al enésimo embate del congreso de Perú contra el tambaleante presidente Pedro Castillo, al que le ha impedido salir del país y al que ese órgano legislativo y otros poderes fácticos buscan deponer (declarar en "vacancia" dicha presidencia)... Y, mientras ayer había llegado a México el joven presidente de Chile, Gabriel Boric, y en tanto se disipan los aires de distanciamiento de los mandatarios de México y Argentina, a causa de la elección de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. ¡Hasta mañana!