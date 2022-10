¿Eiza González será Elektra en Daredevil? La actriz responde a críticas

Eiza González aprovechó sus redes sociales para desmentir los rumores sobre si ella será la nueva Elektra en la serie "Daredevil".

"Siento que simplemente voy a quitarme esto del camino porque, uno, estoy confundida por la cantidad de odio que ha generado y dos, siento que le ahorra energía a la gente. No, no he sido elegida como Elektra en 'Daredevil'. Ya tengo un contrato de exclusividad de serie en curso para '3 Body Problem'. De nada", señaló.

ESPECIAL: Captura/ Twitter/ @eizamusica

Además, pidió a los usuarios que están en contra de que ella protagonice un personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, que dejen de mandarle mensajes negativos, en especial cuando están basados en especulaciones.

"Agradecería poder vivir libre de mensajes negativos sobre mí por ¿interpretar/robar?, un personaje del que no sé nada. Gracias y les deseo lo mejor a todos", comentó.