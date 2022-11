Eiza González niega que vaya a interpretar a Gloria Trevi en bioserie

Eiza González fue captada a su llegada a México por la prensa, quienes la interceptaron para hablar sobre sus proyectos actuales, pues la pregunta obligada era si Televisa la había buscado para dar vida a Gloria Trevi en la bioserie, Ellas Soy Yo, que inicio su rodaje desde este lunes.

La actriz mexicana fue cuestionada sobre los rumores que apuntaban a que era la protagonista de la bioserie que Carla Estrada producirá de la vida de Gloria Trevi, ya que se reveló que la actriz Regina Villaverde, será quien encarné a la intérprete de Con los ojos cerrados en su etapa juvenil; pero aún queda pendiente saber quien la encarnará en sus etapas más adultas.

Aunque se había dicho que posiblemente Eiza sería la protagonista en la interpretación madura del personaje, ella negó su participación, señalando que ya tiene otros proyectos con los que cumplir.

"No he escuchado nada de esto, Gloria es una tipaza, la quiero, la adoro muchísimo. No hay ahorita el tiempo para hacerlo, pero adoro a Carla y a Gloria también y les deseo lo mejor".

"No, ahorita estoy ya comprometida con otros proyectos, realmente no tengo planeado hacer nada en este momento, ahorita estoy haciendo una serie aquí (en México)", agregó.

Sobre su experiencia de trabajar con Cavill dijo:

"Muy contenta, la verdad sigo trabajando, todos los días trabajando contenta".

Aunque algunos miembros de la prensa señalaron que había "sufrido mucho" al principio de su carrera en Hollywood, añadió que:

"No, realmente no, el proceso normal de trabajo, perdón, es que voy a llamado, estoy con un poco de prisa", agregó la protagonista de Baby Driver.