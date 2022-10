Eduin Caz teme avergonzar a sus hijos por su manera de beber alcohol

Grupo Firme y su vocalista Eduin Caz siguen ganando popularidad en el terreno musical, hace unos meses la agrupación rompió todos los récords de asistencia al convocar a más del 280 mil personas durante su presentación en el Zócalo capitalino; sin embargo, el éxito no los ha librado de la polémica.

Los músicos han llamado la atención y recibido cientos de críticas por su forma de beber durante sus conciertos, y aunque hasta el momento Caz ha negado que tenga problemas con el alcohol, sí reconoce que le preocupa que en algún momento sus hijos lleguen a avergonzarse de él por este tema.

Durante una entrevista para el programa de YouTube de Franco Escamilla, el intérprete de Ya Supérame reveló que su hijo mayor, Eduin Gerardo, es su fan número uno, pero teme que esto cambié algún día y llegue a reclamarle por los videos en donde sale alcoholizado.

"Yo sí tengo miedo que con mi hijo pase eso (se avergüence). Ahorita, por ejemplo, el año pasado le pregunté de qué quieres tu fiesta, me dijo: 'De Grupo Firme'. Es mi fan número uno, se sabe todas las canciones, él quiere ser así, pero sí me da miedo que en un futuro diga: 'Ay, mi papá', en la tomadera, pues", dijo.

Pero Caz, también recordó que no siempre fue así, pues en un principio de su carrera ni siquiera le gustaba la bebida: "Yo tengo que confesarte algo, yo no tomaba absolutamente nada. Llegaba a los shows cuando no había seguridad y la gente me daba tragos, pero una cerveza, dos. No sabía tomar", agregó.

Sobre sus supuestos problemas de alcoholismo, el cantante no solo negó que se encuentre en esta situación; sino que dejó claro que no bebe todos los días y mucho menos en grandes cantidades, eso sí, disfruta de echarse sus copitas, a pesar de lo que la gente diga:

"Ahorita ya es diferente, ya me gusta tomar y no significa que sea malo, porque yo sé que hoy voy a tomar, voy a divertirme en el espectáculo, voy a ir a la pelea del Canelo; pero el lunes voy a ir al gimnasio y toda la semana me voy a portar bien. Trato de equilibrarme porque si no ya me hubiera muerto".