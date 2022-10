Eduin Caz confesó que se drogó tras la pelea del 'Canelo' Álvarez

Vaya perturbadora revelación que hizo Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

El cantante estuvo como invitado en el programa de Nicky Jam y ahí contó que tras la última pelea del Canelo Álvarez, consumió drogas y esto le hizo pasarla mal.

Caz estuvo en el combate del boxeador tapatío en el que derrotó a Gennady Golovkin (donde se enfrentaron por tercera vez), mismo que se realizó en Las Vegas.

"Llegamos muy temprano y nos pusimos a jugar baraja, blackjack, estábamos jugando e iban otros amigos a los que les gusta fumar, yo no lo hago, no uso drogas, no es lo mío, no se me da. La borrachera bienvenida, pero las drogas no y me dice un amigo 'no que todos', traía gomitas y me dio una", dijo Caz.

Y entonces contó que no la pasó nada bien, por lo que mejor decidió retirarse del lugar, pues en algún momento en el casino comenzó a sentirse observado: "Decía yo, me van a pegar o qué", añadió.