Eduardo Capetillo Jr se lanzará como cantante pero no desea colaborar con sus padres

Eduardo Capetillo Jr está por lanzarse con una carrera musical, el joven de 28 de años de edad, está por estrenar su primer álbum de estudio, pero, para sorpresa de muchos, dejó claro que no tiene intenciones de hacer alguna colaboración con ninguno de sus famosos padres, Bibi Gaytan y Eduardo Capetillo.

De acuerdo a Univision, Capetillo Jr, se lanzará como cantante durante los primeros meses de 2023. El joven debutante detalló que espera que su propuesta le guste al público; aunque por el momento no desea colaborar con ningún artista famoso, incluidos sus padres.

"Me encantan las colaboraciones, yo creo que cuando se juntan dos artistas, esa mezcla de talentos, ideas, de emociones normalmente crean algo muy bonito y muy padre", señala la publicación del medio estadounidense.

"Por lo pronto no voy a hacer ninguna colaboración, ni con mis papás, ni con gente que admiro, porque antes de pedir yo un favor de esa naturaleza, aunque sean mis papás, yo quiero demostrar lo que puedo hacer, quiero demostrar mi talento, yo no quiero pedir favores sin antes demostrar, no me sentiría cómodo conmigo mismo", añadió de manera contundente.

En cuanto al estilo musical, el artista no se irá por las tendencias pop ni urbanas que dominan actualmente, sino que se irá por el regional mexicano, ya que confesó que es un hombre de rancho y se siente cómodo, vestido de charro.

"Estaría raro que cantara otra cosa, soy charro, toda la vida estuve en el rancho", dijo.

Del proyecto, adelantó que ya se encuentra en la última etapa el proyecto, pues ya se encuentra grabando los videoclips:"estoy bien emocionado porque ya se está materializando todo lo que llevamos trabajando ya más de un año".

Aunque por el momento quiere forjar su camino solo en la música, declaró que sus padres lo apoyan y le han brindado consejos para poder triunfa