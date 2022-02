Edificio del Sapal en Lerdo, dicen, es 'ahorro' en arrendamiento

De acuerdo con el comunicado oficial del Ayuntamiento de Lerdo con fecha del miércoles 2 de febrero, el Ayuntamiento paga 420 mil pesos al año (35 mil pesos al mes, en promedio) por un viejo y deteriorado edificio con solo dos cajas receptoras de pagos.

Las actuales oficinas del Sapal, ubicadas en la avenida Belisario Domínguez 255, se encuentran en un edificio antiguo, donde el único espacio para los ciudadanos no es más grande que una habitación promedio.

Solo hay espacio para dos cajas receptoras de pagos y en otros espacios se dirimen trámites administrativos.

Son pocos los ciudadanos que acuden a pagar, pues la cartera vencida del Sapal suele representar el 70 por ciento de los usuarios; es decir, siete de cada 10 usuarios no pagan puntualmente el servicio, mismo que ha tenido muchas deficiencias por baja presión.

Los pisos del edificio por el que, según el Ayuntamiento, paga 35 mil pesos están en mal estado, el sanitario que utiliza el personal administrativo está en tan malas condiciones que suele tener un letrero avisando que no funciona. Los pisos están quebrados, hay poca señal al interior debido a las gruesas paredes de lo que es una casa antigua.

Visiblemente no se le ha dado mantenimiento en mucho tiempo. La oficina del director es pequeña y los pasillos, diminutos.

Los empleados suelen estar hacinados en medio del mobiliario viejo y sillas desvalijadas.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ayuntamiento, el nuevo edificio del Sapal, en la calle Guerrero, representa "ahorros".

El Ayuntamiento aseguró en el comunicado textualmente: "Esta obra representa un ahorro en arrendamientos, añade (el director de Obras Públicas) que es preocupación del presidente municipal, Homero Martínez Cabrera, eficientar el gasto municipal, por esta razón se planeó la construcción de este edificio, que será parte del patrimonio del Municipio y donde los ciudadanos serán los beneficiados. Al año se pagan 420 mil pesos en rentas en el inmueble que por 28 años ha ocupado el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo".

No obstante, no es una obligación del Ayuntamiento pagar 420 mil pesos al año por un edificio viejo habiendo otros en mucho mejor estado e infinitamente más baratos en su arrendamiento.

Incluso, el Ayuntamiento habría podido rentar e incluso adquirir en esa zona céntrica otra casa de 300 metros cuadrados de las que se venden ahí mismo y que no pasan de los 6 mil pesos por metro cuadrado, lo que habría resultado mucho más económico que la construcción actual en la avenida Guerrero y sin necesidad de gastar tanto en acero.

"Durante el último año el precio del acero se ha incrementado en un 300 por ciento, ya que en enero del 2021, cuando se hizo la proyección, el acero costaba 26 pesos el kilo y hoy, un año después, es de 92 pesos el kilo", cita el comunicado.

Opacidad

En la plataforma de Transparencia, el Ayuntamiento de Lerdo mantiene opacidad en cuanto a los contratos:

*La última información correspondiente a bienes muebles e inmuebles del Sapal, así como ingresos, egresos, y demás información de carácter público que corresponde al año 2018.

*El contrato de arrendamiento del viejo edificio del Sapal no se encuentra. Como no se encuentra ningún otro tipo de información en los micrositios oficiales correspondientes, donde por ley el Ayuntamiento tiene obligación de rendir informes, mismos que no suben a la plataforma.