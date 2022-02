Para justificar costo de nuevo edificio del Sapal, ayuntamiento de Lerdo lo divide en m3

Como si fuera un cubo de concreto sólido y sin oquedades o como si el oxígeno en su interior contara como material constructivo, el ayuntamiento de Lerdo ofreció ayer una explicación inverosímil del costo del nuevo edificio del Sapal.

Para justificar que el nuevo edificio del Sapal no cuesta más que un departamento en la avenida Presidente Masaryk, ubicada en Polanco, en CDMX, el ayuntamiento dividió el costo de la inversión en metros cúbicos (m3), lo que sí es un error tratándose de una obra civil de este tipo.

El ayuntamiento mandó un comunicado oficial mencionando como fuente al director de Obras Públicas de Lerdo, Antonio Sánchez, mismo que dice textualmente lo siguiente:

"El funcionario explicó que el terreno mide 282 metros cuadrados x 6 metros de altura, lo que representa 1,692 metros de construcción dividido entre los 6 millones 199 mil pesos del costo de la obra civil y acabados, es decir, un costo de 3,663 pesos por metro cuadrado y no los 31 mil pesos que se publicó de forma errónea en El Siglo de Torreón".

Especialistas confirmaron a este medio que de ninguna manera se pueden obtener los metros cuadrados (m2) de construcción de la forma que explica el municipio.

"Volumen no es igual a metros de construcción de un inmueble. Para sacar los metros de construcción se revisan otros conceptos. En el ejemplo que usted me plantea, de 282 metros cuadrados, habría que ver que nunca es igual la planta baja que la de arriba, por los cimientos y porque la planta alta siempre tiene que ser más ligera... pero veamos, suponiendo que fuera una réplica exacta de construcción en ambas plantas, serían unos 564 metros cuadrados, no 1,692 metros de construcción, ¡eso es una barbaridad!, imagínese, nadie construiría", explica el arquitecto, Antonio Sama, presidente del Colegio Metropolitano de Arquitectos del Norte, A.C.

El boletín enviado por el ayuntamiento califica la información respecto al edificio difundida por El Siglo de Torreón, el pasado miércoles, como "falsa".

El costo de los más de 9 millones de pesos por obra y acabados fueron difundidos por el ayuntamiento en una ficha técnica impresa a gran escala y expuesta al público en el arranque de obra, que se mostró incluso al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, durante su visita del pasado 8 de noviembre. Cabe destacar que la obra es 100 por ciento municipal y no interviene en ella el gobierno del Estado.

Adicionalmente, fue el propio director de Obras Públicas, quien a pregunta expresa, aseguró que el inmueble era de 300 metros cuadrados de construcción en las dos plantas.

El audio respectivo del funcionario puede revisarlo en la página de Internet de El Siglo, igual que las fotos y videos de la ficha técnica, donde se mencionan conceptos de obra y acabados, así como el monto de los 9.3 millones de pesos.

Muy costoso

El metro de construcción de casas con acabados de lujo en El Fresno, ronda los 7 mil pesos, mientras que en Las Villas, los hay de 15 mil pesos por m2 (igual de lujo), pero el m2 del nuevo edificio del Sapal supera ambos.

* Considerando el costo que viene en la ficha técnica oficial que presentó el ayuntamiento (por 9 millones 370 mil 012 pesos), el costo por metro cuadrado de construcción (en 564 m2 de dos plantas) saldría en 16 mil 613 pesos el m2.

* Considerando el costo que ahora dice el ayuntamiento que es el "bueno", de 6 millones 199 mil pesos, el costo por m2 sería de 10 mil 991 pesos.