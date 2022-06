Edén Muñoz goza su libertad

A inicios de 2022, Edén Muñoz dio la noticia de que dejaría Calibre 50 para emprender una carrera en solitario que ya empieza a darle frutos, pues los temas Chale o Creo en ti se han posicionado en el gusto del público.

Edén es el cantautor del momento y será el próximo primero de julio cuando se presente por primera vez como solista ante los laguneros en el Coliseo Centenario.

El artista habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su visita a la Comarca, la reciente polémica con Yuridia y de la libertad que buscaba tras cerrar su ciclo con Calibre 50.

¿Cómo estás?

Todo bien, aquí andamos. Estoy contento y emocionado, de repente, con los nervios que son hasta cierto punto normales. Me siento emocionado de ir a cantar a toda la familia de la Comarca Lagunera con este tour que se llama La historia debe continuar que muestra mi transición ya sólito con cosas nuevas, frescas e interesantes.

Luego de que dejaras Calibre 50, podrías relatar cómo fue ese primer concierto que diste sin tus ahora excompañeros.

El primer show con mi proyecto y en lugar grande fue en la Allstate Arena de Chicago. Juntamos casi 40 mil personas durante dos días. Luego fuimos a la Arena Ciudad de México y hemos hecho un par de palenques en Chihuahua y Puebla. La gente estaba feliz y yo también. Las cosas están saliendo mucho más que bien y eso le da a uno gasolina para seguir haciendo las cosas con pasión.

¿Qué recuerdos tienes de La Laguna?

Siempre se han portado muy bien los laguneros conmigo. Es una tierra muy hermosa a la que iré a cantar temas como Chale; canciones que le ha dado a artistas como Alejandro Fernández, Yuridia o Christian Nodal y un poco de lo que hice en las agrupaciones que estuve. Será como un gran karaoke. Tocaremos mariachi, banda, sierreño y hasta acústicos con piano.

Hablando de Yuridia, recién se generó una controversia en la que se te señaló de hablar mal de ella, sin embargo, todo se trató de una interpretación errónea a tus palabras, ¿No es así?

Sinceramente, a mí nunca me había tocado algo como tal. Sé que ella de repente ha tenido detalles con la prensa y a lo mejor me arrastró a mí también. En un "post" que hice mencioné que no pusieran palabras que yo no dije o no metieran contextos que no son.

"Yuridia es alguien a quien quiero mucho, trabajar con ella ha sido un reto muy importante, pero una cosa es ser un reto y otra, ser un dolor de cabeza. Ahora, su sencillo la está rompiendo en todos lados. Ella está feliz y yo también".

Ahora que trabajas solo, ¿De qué manera has sido esa transición para ti?

He estado muy enfocado. Estoy libre, que es una de las cosas más interesantes de todo esto y el tener libertad te lleva a buscar nuevos horizontes, nuevos retos, nuevas maneras de cantar y de musicalizar, así como nuevas maneras de ser feliz porque la pandemia ya nos dejó en claro que la vida es muy frágil. Me encanta mi trabajo y ni siquiera es trabajo porque todo lo hago con compromiso y amor.

¿Te sentías desesperado, como un ave en una jaula?

Sí. Realmente son ciclos que se cierran. La vida es lo que es. Apenas tengo 30 años y más de la mitad de mi vida he estado haciendo música. He venido evolucionado y sobreviviendo a modas, trabajando para quedarme en las generaciones y adaptarme a las que vienen.

"De repente dije, 'Es hora de volar y buscar otros horizontes', y lo digo con respeto porque lo que hice con Calibre 50 fue maravilloso y va a quedar marcado en mi vida por siempre".

Es importante lo que mencionas acerca de sobrevivir a las modas, sobre todo hoy en día, ya que la inmediatez con la que se vive, genera que una canción o un ritmo pasen de moda demasiado rápido.

Así es y además desafortunadamente estamos entrando en el consumismo y el sistema nuevo capitalista. Hoy en día, llegas, consumes y desechas y eso se refleja hasta en las mismas relaciones sentimentales, sin embargo, eso no va con mi ideología, yo todavía soy de los que le busca un doble o triple uso a las cosas, no solo materiales sino también a las canciones, para que trasciendan.

Cuando estabas en Calibre 50 abordaste temas sociales en las canciones, incluso hablaste de la migración y los feminicidios, ¿Seguirás esta línea?

Totalmente. Siempre he sido una persona que está muy apegada a la parte social. Me tocan mucho las fibras, temas como la migración, los indocumentados o los feminicidios. Justo por el caso de Debhani Escobar (Joven que fue hallada sin vida en Nuevo León) escribí la melodía, Te voy a encontrar. Esa es mi música, la que de repente siento y se vuelve una válvula de escape para mí, eso sí, sin ningún afan de buscarle algún provecho.

Entre esas melodías destaca, Chale que se ha vuelto un himno para bastantes personas.

Chale vino a romper todos los esquemas, esa es una de esas melodías que no buscas que sean éxito, pero que lo son. Vino a quitarme un estigma y un nombre, porque ya la gente no me ve como el de 'A la antigüita' o 'El de siempre te voy a querer', ahora me dicen, 'Eres el de Chale': eso es lo que quería, que las personas también cerraran ciclos y se sumarán a lo nuevo.

¿Cómo quedó la relación con Armando Ramos (Segunda voz de Calibre 50) y qué te parece el nuevo vocalista, Tony Elizondo?

Bueno, no les pudiera decir que somos los mejores amigos (Armando y él) porque esto es natural, cuando hay una ruptura, pues a pesar de que queda en buenos términos ya no es lo mismo. Hay respeto y admiración, sé que al grupo le irá bien y sé que están tomando buenas decisiones en cuanto a sus vocalistas.

En redes sociales, varios usuarios atacan a Calibre 50 como si pensaran que el grupo te sacó, ¿Cuál es tu opinión al respecto?

La raza toma partido como en todos lados y como mexicanos somos muy fanáticos del argüende y de los dimes y diretes, pero es un juego que no voy a jugar y ni tampoco estoy a favor de eso. Lo que sigue, es lo que sigue y puro 'pa' delante' como dice Chale.

¿Seguirás colaborando con Los Dos Carnales?

Yo creo que sí. No hemos platicado algo en lo absoluto por ahora. Tenemos una amistad muy linda. Por ahora no está nada en la mesa.