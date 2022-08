'Échenme tierra para que vean como florezco”, Los Dos Carnales responden a detractores con canción

Los Dos Carnales siguen sacando nueva música y ahora, han dado a conocer un tema con el que le responden con todo a sus detractores.

El pasado viernes, Poncho e Imanol Quezada dieron a conocer en todas las plataformas el tema, La propina de la autoría del primero.

Dicho tema es dedicado a las personas que envidian lo que otros tienen, sin saber que se puede florecer todavía más a causo de lo malo que pueden llegar a desear.

Aunque los laguneros tienen muchos fans en todos lados, lo cierto es que también tienen detractores y con esta canción de alguna manera les envían un mensaje.

“Se le pasan suponiendo, me apuntaron con el dedo, ni siquiera me han tratado, dicen que soy muy cul…” dice la rola y luego los ‘Carnales” agregan: “no me mortifico, y no hago caso de pend.., échenme tierra para que vean como florezco”.

FOTO: ESPECIAL

El video oficial de La propina ya se ubica en Youtube y como era de esperarse los laguneros volvieron a presumir su tierra, mostrando varias imágenes de San Pedro, Coahuila.

Será el próximo 24 de septiembre cuando Los Dos Carnales se presenten en el Coliseo Centenario de Torreón como parte de la Feria de Torreón 2022.