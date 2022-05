Durango sin clases y en Coahuila vuelven el 100%

Mientras en Durango se suspenden este lunes las clases para dar continuidad a la celebración por el Día del Maestro, en Coahuila regresarán a clases presenciales el 100% de estudiantes de nivel básico de más de 2 mil 800 escuelas públicas y privadas del estado.

Esta medida fue avalada por la Mesa Operativa de Reactivación del sector educativo, a dos meses de que concluya el presente ciclo escolar 2021-2022 y después de más de dos años de la pandemia por el COVID-19.

Las instituciones educativas deberán prestar sus servicios en horario completo y atendiendo a los días hábiles señalados en el calendario escolar.

El secretario de Educación en la entidad, Francisco Saracho Navarro, comentó que alrededor de 220 planteles públicos continuarán con la enseñanza-aprendizaje a distancia, debido a que su infraestructura física registra daños mayores y están en proceso de rehabilitación. Indicó que la cifra de escuelas con daños mayores representa entre el 7 y 8% del total de centros educativos en el estado.

"Por acuerdo del Subcomité de Salud se definió que ya nos autorizaban regresar 100 por ciento a presencial, he diseñado toda una ruta, me he reunido con los tres secretarios generales (de las secciones 5, 35, y 38 del SNTE) a efecto de ir viendo los tiempos. Hemos tenido reuniones con directores, con jefes de sector, con padres de familia, con supervisores a efecto de ir capacitando con el cumplimiento del protocolo y estar listos y preparados para regresar el lunes 100 por ciento presencial", destacó.

En la Región Lagunera, la coordinadora de Servicios Educativos, Flor Estela Rentería Medina mencionó que serán alrededor de 830 escuelas de nivel básico las que a partir de este 16 de mayo estarán con clases presenciales al 100%. Serán entre 25 y 30 planteles los que continuarán con las clases a distancia.

Debido a que presentan deficiencias en los edificios

En el vecino estado de Durango, el anuncio de la suspensión de clases se hizo ayer por la mañana. La Secretaría de Educación en el estado informó en sus redes sociales oficiales que: Con motivo de la celebración del Día del Maestro y para dar continuidad a las actividades propias de esta significativa fecha para el magisterio de Durango, se informa que mañana 16 de mayo se suspenden las clases en las instituciones de educación básica, media superior y Superior del estado.