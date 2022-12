Duración de Avatar 3 podría ser de hasta 9 horas

Apenas llegó a los cines Avatar 2: The Way of Water y ya se está hablando de las siguientes entregas, de las que se esperan dos cintas más. Aunque es muy pronto, todo apunta a que el éxito en taquilla será similar al de la primera cinta, por lo que su director, James Cameron, ya se está preparando y ya presentó el primer corte de la secuela a Disney, el cual tiene una duración alrededor de 9 horas.

Fue el insider Jeff Sneider, quien dijo a través de su podcast Hot Mic, que James Cameron había presentado un corte de 9 horas de Avatar 3; aunque seguramente la cinta tendrá que ser editada para su lanzamiento en cines, es un ejemplo del ambicioso proyecto que tiene Disney con la franquicia cinematográfica.

Al respecto del corte final, la fuente señala que James Cameron tiene intenciones de hacer el trabajo de efectos visuales para el corte. Es decir, las 9 horas terminarán su proceso de VFX por completo, y a partir de eso, será recortada.

Cabe señalar que este trabajo supondrá un coste de producción sumamente alto para el estudio, y aunque al final solamente presentarán un corte de a lo mucho 3 horas en las salas de cine, tienen la posibilidad de presentar las 9 horas completas en su servicio de streaming Disney+.

Por otro lado, es de destacar que el material de la tercera cinta ya está rodado en su totalidad. Por lo que solamente queda centrarse en los trabajos de postproducción,

Hay que recordar que será hasta diciembre del 2024 que se podrá ver Avatar 3 en las sal|as de cine.