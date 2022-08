Dulce 'defiende su voz con todo'

Dulce tiene un curriculum notable; lleno de premios, "sold outs" y el cariño de sus seguidores, a todo esto se le ha sumado algo más, su participación en El Retador.

La oriunda de Tamaulipas se encuentra agradecida con la oportunidad que le dio Televisa de formar parte de dicho proyecto como campeona de canto, título que logró conservar en la primera emisión y que espera mantener en la segunda, que tendrá lugar hoy domingo por Las Estrellas.

"Pase lo que pase es un punto más de experiencia, de historia profesional, porque es bonito que uno esté en proyectos relacionados con la música.

"El Retador está padrísimo. No le tengo miedo a ser la ganadora absoluta, ni le tengo miedo a que de repente me tenga que ir porque estoy consiente que tengo la misma vulnerabilidad que cualquier otro, pero pues facilita, no la van a tener", mencionó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La cantante cuenta con la misión de mantener su título de campeona de canto cada semana. La semana anterior venció a su adversario que resultó ser Raymix.

"Me sentí muy bien el domingo pasado. Sí me dio cierto nerviosismo porque no es lo mismo salir a cantar al público que a unos jueces (Alicia Villarreal, Lupillo Rivera, Fonseca) que te van a criticar, pero bueno, estamos para eso, para demostrar realmente de qué estamos hechos. Agradezco a todas mis creencias, en especial a Dios, a que haya conservado el trono, espero que este domingo lo podamos conservar de nuevo".

La intérprete de Aún lo amo celebró que esta segunda temporada de El Retador haya comenzado con el pie derecho, ya que registró altos puntos de rating el domingo anterior.

"Arrancamos muy bien, con un éxito tremendo. Muchísimas personas se interesaron en el programa y se volvió tendencia, confiamos en que así seguirá. Está lleno de emociones y sorpresas. Hay talento de todo tipo... los que cantamos, los comediantes, los que bailan; este es un programa de gente común, pero con talento extraordinario".

Vía telefónica, Dulce comentó desde los foros de Televisa que cuando le ofrecieron ser parte de El retador, no dudó ni tantito en decir que sí.

"Amo mi trabajo, yo soy cantante, necesitaban una cantante, me llamaron a mí y aquí estoy.

"Es una oportunidad para no desperdiciarse porque ya casi no hay programas musicales a nivel internacional y además estar ahí es un reto para cualquier cantante".

Como ya había mencionado en la charla, Dulce dará batalla para que no le quiten su corona en la música, es por eso que ha elegido temas que necesitan una amplia capacidad vocal.

"Tienen que ser canciones que les cuesten su trabajo a los retadores, si me cuesta a mí cantarlas, que les cueste a otros más", externó.

Algo que de igual manera tiene emocionada a Dulce, es que el ser parte de El Retador le permitirá llegar a nuevas generaciones.

"Definitivamente, es parte de la búsqueda, es parte del por qué estar (En este programa). No me puedo quedar nada más con el público ochentero, porque hay otros públicos nuevos y otros que hay que conquistar".

La artista lamentó que hoy en día la industria musical no cuenta con una amplia gama de voces tan potentes como las de su generación, sin embargo, cree que hay artistas que sí están trabajando para continuar con tal legado.

"Afortunadamente, todavía hay artistas jóvenes que tratan de guardar esa línea de cantantes muy buena como Edith Márquez o María José.

"De ellas yo creo que en 20 años se seguirá hablando, pero de muchos otros estilos de música será difícil que trasciendan, sin embargo, puede haber personas talentosas que un día digan, 'ya no voy a hacer reguetón, haré otra cosa' y como son talentosos, puede ser que logren despuntar en la música".

Las listas de popularidad de hoy en día en México son lideradas por intérpretes extranjeros. Al respecto, Dulce opinó que se debe a la globalización.

"Así está todo, así va la historia. Todo está muy mezclado, pero eso obedece a que hoy en día, por ejemplo, en la mañana ya no solo ves la noticias de nuestro país sino de todo el mundo. Para las nuevas generaciones, el mundo es mucho más chico de lo que era para nosotros".

Por último, Dulce expresó que ya no estará con GranDiosas, únicamente dará conciertos en solitario y su deseo es volver a cantar en La Laguna.

"A todos los laguneros les mando un beso y un abrazo. Espero muy pronto estar en la Comarca cantando mis temas, mientras voy, les encargo que vean El Retador".

¿De qué trata?

El retador es un reality show que presenta desafíos de artistas de talla internacional, en los que participan cantantes, bailarines e imitadores. Todo ello, inmerso en una dinámica que aporta el suspenso y la emoción de un programa de concursos.

La conducción está a cargo de Consuelo Duval, una de las comediantes más exitosas de habla hispana.

Ella llevará al limite a los participantes, para que demuestren lo que es capaz de hacer un artista para mostrar su talento.

La competencia ha iniciado con tres Campeones famosos, cada uno experto en una de las tres disciplinas que compiten en El retador: canto, baile e imitación. Gracias a su trayectoria y talento, ellos ocuparán “El Trono”, el sitio de privilegio en la competencia.

Los Campeones arrancaron la competencia con una bolsa acumulada de 100 mil pesos, misma que se irá incrementando semana a semana, de acuerdo con los logros obtenidos por cada competidor, con la posibilidad de llegar hasta 3 millones de pesos.

Todas las semanas, el Campeón de cada disciplina tendrá que defender su trono y su bolsa de dinero, enfrentando a El retador de su categoría, que será alguien que llegará de algún lugar lejano, con la firme convicción de arrebatarle “El Trono”.