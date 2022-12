Dua Lipa y Jack Harlow tendrían un romance

Todo apunta a que Dua Lipa está lista para darle una nueva oportunidad al amor, luego de que terminó su relación con Anwar Hadid, para enfocarse en su gira Future Nostalgia. Según los reportes, el nuevo interés romántico es el rapero Jack Harlow.

De acuerdo a reportes del sitio PageSix, la estrella de la música pop, de 27 años de edad, estaría saliendo con el rapero Jack Harlow, de 24.

Los rumores despertaron luego de que se conocieron en un evento realizado por la revista de entretenimiento Variety, la cual se llevó a cabo el pasado mes de noviembre. Según señala el portal de noticias, desde entonces han estado en "constante comunicación".

El sitio señala que Harlow tiene mucho interés en iniciar un "romance" con ella.

Además, fuentes señalan que voló a la ciudad de Nueva York para ver a Dua después de un concierto que ofreció el pasado viernes.

Cabe señalar que Jack Harlow dedicó una canción a la artista llamada Dua Lipa, la cual se incluye en su álbum debut, Come Home the Kis Miss You, y según relató el mismo pidió permiso a Dua para hacer esto, ante lo que la intérprete de New Rules accedió, aunque fue un momento incómodo.

Cabe señalar que hasta el momento se trata solamente de rumores. En tanto, ambos siguen enfocados en sus carreras, Jack está en medio de su gira mundial y Dua comenzará a grabar su tercer álbum de estudio tras el éxito de Future Nostalgia.