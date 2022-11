Drake acusa en su nuevo álbum a Megan Thee Stallion de mentir sobre ser disparada y ella le responde

Drake está de regreso con un nuevo trabajo musical, se trata del esperado álbum colaborativo con 21 Savage, Her Loss; pero ha desatado ya varias controversias, debido a que además de tirarle al marido de Serena Williams y a Kanye West, también dedicó comentarios desafortunados a la rapera Megan Thee Stallion.

El verso en el que Drake habla de Megan ocurre en la novena canción llamada Circo Loco, en la que el rapero dice: "Esta zorra miente sobre ser disparada, pero sigue siendo una semental" (This bitch lie' bout getting shot but stilla stallion).

Los comentarios lanzados a la intérprete de Thot Shit son graves, ya que Drake habla del incidente que ocurrió en 2020 con Tony Lanez en donde resultó herida. La autora de Good News había aparecido en la televisión estadounidense hace meses para revelar como ocurrió que recibió disparos de parte del rapero. El caso será resuelto en un juicio el próximo 28 de noviembre.

¿QUÉ DIJO MEGAN?

Al respecto, Megan salió a pronunciarse en Twitter, en donde da su punto de vista respecto a la canción de Drake: "Sé que soy muy popular, pero deben dejar de adjuntar teorías de conspiración débiles en mi nombre", se puede leer en las redes de la rapera.

"¡Deja de usar mis disparos para ganar fama! ¿Desde cuándo es genial bromear sobre mujeres que reciben disparos? Listos para boicotear los zapatos y la ropa, pero el perro acosa a una mujer negra cuando dice que uno de ustedes abusó de ella", señaló Megan.

La rapera acusa el hecho de que se use su nombre en una broma de un tema tan delicado, como el hecho de que una mujer reciba disparos. Además, señala que compañeros hombres del rap les preocupan otros temas, pero cuando un rapero es acusado de violentar a una mujer, no hacen nada.

"Y cuando los hechos de mf salgan a la luz, recuerden todos ustedes, los raperos favoritos que se pararon detrás de un negro que le disparó a una mujer", agregó en otro tuit.

¿CÓMO RECIBIÓ LOS DISPAROS?

Según relató, Megan volvía junto a Lanez y sus amigos de casa de Kylie Jenner, quien celebraba una fiesta, cuando dos amigos comenzaron a discutir en la parte trasera del auto. Ella se bajó del vehículo, pero regresó ante la petición de sus acompañantes. Una vez sentada en el coche, Megan dijo que la discusión se puso peor, de pronto escuchó disparos.

De acuerdo a lo dicho por Megan, "todo pasó muy rápido". La rapera vio cuando Tony Lanez le disparó mientras le gritaba "baila, zorra", recordó que en ese momento se quedó inmóvil para evitar que le disparara en lugares importantes y terminar muerta. Fueron sus pies los que estaban ensangrentados.

Megan recuerda que decidió mentir a las autoridades, para evitar poner en riesgo a sus amigos, pues en ese momento acababa de ocurrir la muerte de George Floyd, y la tención en Estados Unidos era preocupante.

Aunque Lanez ha asegurado que Megan y él estaban teniendo una relación, la rapera asegura que solo eran amigos.

Desde entonces, Megan ha sufrido con su ansiedad, así como sus relaciones "se han enfriado" e incluso le cuesta hacer amigos, ya que su confianza en las personas ha disminuido.