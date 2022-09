Don't Worry Darling decepciona a la crítica pero aplauden a Florence Pugh

El 2022 ha representado un gran año para el cine, las personas han vuelto a las salas de cine con una buena recaudación taquillera, con cintas como Top Gun:Maverick, Doctor Strage: Multiverse of Madness, entre otras. Pero uno de los estrenos más esperados, y que apuntaba a ser una de las favoritas de la temporada de premios, Don't Worry Darling, está decepcionando a la crítica profesional de cine.

Esta película, dirigida por Oivia Wilde, y protagonizada por Chris Pine, Florence Pugh y Harry Styles, tuvo su estreno oficial durante el Festival de Venecia, pero las reacciones de la crítica no han sido muy buenas.

Para comenzar, en el sitio Rotten Tomatoes, tiene solamente un 41 por ciento de aprobación (aunque debutó con 39 por ciento). Muchos de los críticos han señalado la producción, pero principalmente contundentes argumentos en contra de la historia.

Parece que los escándalos que se vivieron detrás de cámaras de esta cinta, han tenido mayor impacto que la propia película.

Sin embargo, por otro lado, la actuación de Florence Pugh ha sido muy aplaudida, destacando su protagonismo como lo mejor de la cinta. Así como también por su trabajo de vestuario y el encuadre del director de fotografía, de Arianne Phillips y Mathew Libatique.

Estas son algunas de las críticas que ha recibido la cinta:

El terror doméstico, elegantemente interpretado, pero confuso de Olivia Wilde se salva con otra actuación deslumbrante de Florence Pugh.- Phillip De Semlyen de Time Out.

"Si bien no te preocupes, Darling no es tan mala, tampoco es muy buena."- Glen Kenny de RoberEbert.com

"Repleto de ideas a medias y sin riesgo que hacen poco para sorprender o agitar"- Steph Green de BBC.com

"Don’t Worry Darling plays like a bad Op-Ed piece that wants you to believe its good intentions are more significant and righteous than they actually are", Rolling Stone.