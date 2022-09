¿Dónde ver las mejores series nominadas al Emmy 2022?

Este lunes 12 de septiembre se llevarán a cabo los Premios Emmy 2022, en un gala en donde se premiarán a las mejores series, así como a su talento actoral, de acuerdo a las consideraciones de la Academia de la Televisión.

Se trata de una histórica edición 74, debido a sorpresas entre los nominados como El Juego del Calamar, la primera serie de lengua extranjera en ser nominada en las categorías principales.

También hay algunas novedades importantes como Only Murders in the Bulding, producción de Selena Gomez, en donde además actúa junto a las leyendas Steve Martin y Martin Short.

Además, también se incluye la nominación de la comedia Abbott Elementary, de las pocas producciones de televisión nacional que están nominadas en medio de éxistos de "streaming".

Pero tenemos a otros nominados frecuentes, como la favorita Succesion, Euphoria y Ted Lasso.

Para los que les gustan las miniseries, están The White Lotus y The Staircase.

A continuación te decimos en donde ver todos los nominados al Emmy 2022:

SERIES NOMINADAS AL EMMY 2022 EN HBO MAX

La plataforma de Warner Discovery, se ha convertido en una de las favoritas en años recientes, y entre su contenido, tiene varias de las series favoritas para ganar en sus respectivas categorías, principalmente, el drama Succession. Pero también las favoritas en las categorías de actuación como Zendaya y Sydney Sweeney, por la segunda temporada de Euphoria y también la miniserie The White Lotus.

Euphoria

Succession

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The White Lotus

The Flight Attendant

Insecure

The Staircase

Scenes From a Marriage

SERIES NOMINADAS AL EMMY 2022 EN NETFLIX

Netflix tiene a Ozark como una las más nominadas, y favoritas, pero el servicio de "streaming" cuenta con grandes competidores como Stranger Things y Maid.

Better Call Saul

Ozark

Squid Game

Stranger Things

Inventing Anna

Maid

SERIES NOMINADAS AL EMMY 2022 EN STARZPLAY

Elle Fanning tuvo una de las actuaciones destacadas del año por su personaje en The Girl From Plainville, pero aun así no fue nominada al Emmy, aunque si lo hizo por su actuación en The Great, así como su colega Nicolas Hoult.

The Great

SERIES NOMINADAS AL EMMY 2022 EN APPLE TV+

La plataforma de streaming AppleTV+ poco a poco se ha ganado un lugar en la competencia por ser el líder de las plataformas. Esta vez tiene dos de las series favoritas para ganar: Severance y Ted Lasso.

Severance

Ted Lasso

The Morning Show

SERIES NOMINADAS AL EMMY 2022 EN AMAZON PRIME VIDEO

Esta vez Amazon no tuvo tantas nominaciones como en años anteriores, aún así, una de sus cartas fuertes originales busca llevarse un Emmy.

The Marvelous Mrs. Maisel

SERIES NOMINADAS AL EMMY 2022 EN PARAMOUNT+

Por otro lado, la recién llegada al mercado, Paramount+ no se queda atrás, pues también tiene una de las series favoritas en la carrera para llevarse un premio, Yellowjackets.

Yellowjackets

Killing Eve

Ray Donovan: The Movie

SERIES NOMINADAS AL EMMY 2022 EN STAR+

El servicio de "streaming" de contenido adulto de Disney, Star+, cuenta con varias series nominadas, pero sin duda, la favorita a ganar casi todas las ternas es la comedia de Selena Gomez, Only Murders in the Building.

Only Murders in the Building

What We do in the Shadows

Dopesick

The Dropout

Pam & Tommy

Atlanta

Impeachment

Abbott Elementary