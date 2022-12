Doña Cuquita se dice en paz tras la muerte de Vicente Fernández

Se acaba de cumplir un año de la muerte de Vicente Fernández y Cuquita Abarca, su esposa, afirma que éste volvió del cielo de cierta forma para poder hacerles una fugaz visita y hacerles saber que seguía al pendiente de todos, tras su deceso.

Cuquita, con quien el intérprete estuvo casado poco más de 58 años, mencionó que cada día se formaba una cruz en su cama sobre el lado en el que solía dormir el intérprete: “Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, con la colcha, diario, yo le digo: ‘No te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar'", comentó.

La viuda de Don 'Chente' se mostró muy conmovida durante la misa en el primer aniversario luctuoso de su esposo, afirmó que está más fuerte que nunca y señaló que su buen ánimo no ha disminuido pese a la partida del cantante. "Hay que echarle ganas, no me voy a decaer, porque él no va a revivir, entonces para qué me busco problemas, de ningún modo".

Mencionó que aunque Vicente Fernández ya no está en este plano, lo lleva siempre presente en su memoria y contó que suele escuchar música las 24 horas del día en su honor.